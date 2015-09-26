به گزارش خبرنگار مهر، سردار بهمن ریحانی پیش از ظهر شنبه در مراسم گرامیداشت سالروز حماسه مقاومت مردم گیلانغرب که در محل استادیوم ورزشی شهدای گیلانغرب برگزار شد، به نقش مردم گیلانغرب در دوران دفاع مقدس، اشاره کرد و گفت: چهارم مهر روزی است که با نام عزت، افتخار و سربلندی مردم گیلانغرب گره خورده است و این مردم سند ماندگار پرافتخار ملت ایران خصوصا استان کرمانشاه هستند.

وی مقاومت مردم گیلانغرب را در دوران دفاع مقدس تابلویی زیبا دانست که در تاریخ میهن اسلامی ثبت شده و برای ملت ایران به یادگار می ماند.

فرمانده سپاه حضرت نبی اکرم (ص) استان کرمانشاه با بیان اینکه ملت ایران باید به خاطر چنین تاریخ پر از افتخار و ماندگاری به خود می بالند، گفت: تاریخ، حماسه ملت ایران را به ثبت رسانده است و تا ابدیت سینه به سینه، چهره به چهره و زبان به زبان منتقل می شود.

وی این دوران را دورانی بی مثال در تاریخ ایران و حتی جهان دانست و تصریح کرد: در هیچ دوره تاریخ دنیا سراغ نداریم که زنان همگام با مردان در دفاع از آئین و سرزمین خود بجنگند، اما ملت ما اینگونه بود و این شبیه افسانه هاست.

سردار ریحانی با تاکید بر اینکه چنین دورانی نباید به فراموشی سپرده شود، گفت: این دوران واقعیتی مسلم در تاریخ ما است، لذا در انجام مسئولیت هایمان نباید آن را فراموش کنیم.

وی با اشاره به حضور پرشکوه مردم گیلانغرب در تمام صحنه ها تاکید کرد: عنوان دومین شهر مقاوم کشور خلعتی زیباست که انصافا حق و ارزش این مردم را بیش از این نشان داد و حضور کنونی شما درهمه صحنه ها نیز نشان داده که مردم گیلانغرب، پرتلاش تر از دوران دفاع مقدس و با عزت ایستاده اند.

فرمانده سپاه حضرت نبی اکرم (ص) استان کرمانشاه، دفاع مقدس را واقعه ای عظیم دانست که نتایج آن استحکام نظام اسلامی را به دنبال داشت و گفت: اگر می خواهیم این نظام مستحکم بماند و این شجره طیبه شاخ و برگهایش در سراسر دنیا گسترده شود باید به اصول پای بند باشیم و آن را زنده نگهداریم.

وی افزود: ما باید سرمایه بدست آمده از انقلاب و دفاع مقدس را حفظ کنیم و ارزش های بدست آمده را به نسل های کنونی و آینده انتقال دهیم تا از آنها انسانهای بزرگی بسازیم.

سردار ریحانی باردیگر به رشادت مردم گیلانغرب در دوران دفاع مقدس و مقاومت آنان در مقابل حملات دشمنان اشاره کرد و گفت: مردم گیلانغرب در طول دوران دفاع مقدس هیچگاه باری را بردوش دولت تحمیل نکرده و شهر و منطقه خود را رها نکردند و عزت و سربلندی را برای ایران اسلامی به بار آوردند.

وی گفت: مردم گیلانغرب با مقاومت خود باعث ذلت و خواری دشمنان شدند و امروز همه ملت ایران به مقاومت مردم این دیار می بالند.

فرمانده سپاه حضرت نبی اکرم (ص) استان کرمانشاه، همچنین با تسلیت فاجعه منا از بی کفایتی، بی درایتی و بی مسئولیتی حاکمان و مسولان سعودی که وابسته غرب، آمریکا، انگلیس و اسرائیل هستند، انتقاد کرد.