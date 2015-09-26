حوادث ترافیکی هفته گذشته قم ۶۲۷ مجروح و ۳ کشته برجای گذاشت

محمدرضا حسنی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از تاریخ ۲۸ شهریور تا چهارم مهرماه تعداد هشت هزار و ۳۴۴ تماس با مرکز فوریت‌های پزشکی استان قم برقرار شده که منجر به انجام هزار و ۳۴۳ مأموریت شده است.

وی ادامه داد: از مأموریت‌های انجام شده طی یک هفته گذشته هزار و ۱۵۶ مورد شهری و ۱۸۷ مورد نیز جاده‌ای بوده است.

رئیس مرکز فوریت‌های پزشکی قم گفت: طی یک هفته گذشته ۴۸۶ تصادف در قم به وقوع پیوسته که شامل ۴۱۲ مورد مأموریت شهری و ۴۷ مورد مأموریت جاده‌ای است.

وی ادامه داد: تعداد مصدومین تصادفات یک هفته گذشته ۶۲۷ نفر بوده‌ است که ۲۰۶ نفر سرپایی درمان شده و ۴۱۸ نفر نیز به مراکز درمانی انتقال داده شدند و سه نفر نیز فوت کردند.

حسنی اظهار داشت: ۳۱۵ مورد عملیات مربوط به موتورسیکلت سواران طی یک هفته گذشته انجام شده که ۳۶۷ مجروح برجای گذاشته است و ۱۴۷ نفر سرپایی درمان شدند و ۲۱۸ نفر نیز به مراکز درمانی انتقال یافتند و ۲ نفر نیز فوت کردند.

وی گفت: در بلوار الغدیر مقابل بوستان الغدیر ساعت ۱۲ و ۱۷ دقیقه بامداد امروز برخورد موتورسیکلت با خودروی پراید منجر به فوت آقای ۱۶ ساله و مجروح شدن یک نفر دیگر شد.

حسنی بیان کرد: در حادثه‌ای دیگر در خیابان ۲۰ متری زاد تصادف موتورسیکلت با خودرو سواری منجر به فوت آقای حدودا ۳۵ ساله شد.