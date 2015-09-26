به گزارش خبرنگار مهر، سردار مجتبی مینایی فرد ظهر شنبه در نشست خبری اختتامیه جشنواره مطبوعات و رسانه‌های دفاع مقدس تأکید کرد: مهم‌ترین خوبی بسیج رسانه فارس راه‌اندازی این مجموعه برای اولین بار در کشور همزمان با اجلاسیه ۹۰ بود.

وی تصریح کرد: امروز شاهد وجود یک مجموعه پویا در رسانه‌های استان فارس هستیم که به‌طور حتم در آگاهی بخشی بسیار تأثیرگذار است.

رئیس سازمان دفاع از ارزش‌های دفاع مقدس سپاه و بسیج فارس افزود: آنچه امروز باید بیش از گذشته موردتوجه قرار داده شود پایان نداشتن دفاع مقدس است و اینکه دشمنان برای ضربه زدن به انقلاب اسلامی از راه‌های مختلفی وارد خواهند شد.

سردار مینایی فرد تأکید کرد: باید سیره شهدا توسط رسانه‌ها بیش از گذشته انعکاس داده و مدنظر قرار گیرد به‌خصوص اینکه باید به نقش رسانه‌ها نیز در دوران دفاع مقدس و پس‌ازآن توجه ویژه شود.

وی با اشاره به اینکه نسل جوان امروز باید بداند که به چه دلیل استکبارستیزی ادامه دارد، گفت: امروز در مرحله جنگ نرم نیز باید آفند داشته باشیم که برای رسیدن به این مهم نقش رسانه‌ها بسیار پررنگ است.

رئیس سازمان دفاع از ارزش‌های دفاع مقدس سپاه و بسیج فارس افزود: در حادثه «منا» هیچ کشوری به‌غیراز جمهوری اسلامی ایران موضع‌گیری نکرد که این نشان از نفوذ رسانه‌ای غرب در کشورهای مختلف دارد.

در ادامه این نشست مدیرکل حفظ آثار و ارزش‌های دفاع مقدس فارس نیز گفت: موضوع دفاع مقدس را نمی‌توان با نگاه‌های گذشته بررسی کرد زیرا باید برای نسل جوان و نوجوان امروز قابل‌درک باشد.

سردار خداداد ابراهیمی افزود: آنچه امروز باید مدنظر قرار داده شود راه‌اندازی قرارگاه عملیات روانی برای پاسخگویی به فعالیت‌های دشمنان است.