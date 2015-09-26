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۴ مهر ۱۳۹۴، ۱۴:۴۴

رونمایی از بزرگترین مرکز تماس خاورمیانه در تله کام ۲۰۱۵

رونمایی از بزرگترین مرکز تماس خاورمیانه در تله کام ۲۰۱۵

بزرگترین مرکز تماس خاورمیانه توسط شرکت مخابرات ایران همزمان با برپایی نمایشگاه تله کام تهران رونمایی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، بزرگترین مرکز تماس خاورمیانه توسط شرکت خدمات اول از زیرمجموعه های شرکت مخابرات ایران راه اندازی شد که با افتتاح و بهره برداری از آن تمام مردم به صورت شبانه روزی می توانند خدمات مورد نیاز فروش و پس از فروش مخابرات ایران و شرکتهای تابعه را در بالاترین سطح کمیت و کیفیت دریافت کنند.

مرکز تماس مخابرات در راستای گسترش خدمات مخابراتی و امور مشترکان و متقاضیان راه اندازی شده و در سطح کشور قابل استفاده از سوی کاربران است.

ارتباط مستقیم و بدون واسطه با مشتریان و پاسخگویی همه ساعته به تقاضای مشترکان مخابرات از جمله اهداف ایجاد این مرکز تماس اعلام شده است.

در شانزدهمين نمايشگاه بين المللي صنايع مخابرات و اطلاع رسانی بیش از ۲۱۲ شرکت و واحد توليدی داخلی و ۸۰ شرکت خارجی يا نمايندگي‌های آنان از ۱۸ کشورجهان آخرين دستاوردهای خود را در زمينه ارتباطات، مخابرات و فناوری اطلاعات در معرض ديد کارشناسان و علاقه‌مندان گذاشته اند.

کد مطلب 2924867

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