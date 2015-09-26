نماینده ولی فقیه واستاندار کهگیلویه حادثه منا را تسلیت گفتند

به گزارش خبرگزاری مهر، در پیام مشترک آیت الله سید شرف الدین ملک حسینی و دکتر سید موسی خادمی آمده است:

فاجعه‌ی مصیبت‌ بار درگذشت جمع کثیری از ضیوف‌ الرحمان و مومنانِ مهاجر از هموطنان عزیز در منا اندوه بزرگی را پدید آورد و عید آنها و ملت شریف ایران را به عزا تبدیل کرد.

در میهن اسلامی دهها خانواده که مشتاقانه در انتظار عزیزان خود بودند، اکنون به عزای آنها نشسته‌اند. اینجانبان با قلبی سرشار از غم و همدردی با مصیبت‌دیدگان، این حادثه غم انگیز را به روح مطهر حضرت رسول اعظم (صلی الله علیه و آله) و به ساحت مقدس آقا امام زمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف) و مقام معظم رهبری و امت اسلامی و به همه بازماندگان تسلیت عرض می‌ نماییم و از خداوند متعال برای جان باختگان طلب مغفرت برای مجروحان شفای عاجل و برای بازماندگان صبر جزیل و برای حجاج عزیز حجی مقبول و سعی مشکور خواستاریم.