استاندار سمنان فاجعه غم بار در منا را تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری سمنان، محمد وکیلی در پیام تسلیتی به مناسبت فاجعه منا و کشته و زخمی شدن تعدادی از مسلمانان و ایرانیان آورده است: با کمال تاسف و اندوه فراوان، فاجعه عظیم و غم انگیز در منا، عید قربان را به قربانگاه مومنان و عاشقان حرم امن الهی مبدل ساخت و جان باختن و مجروح و مصدوم شدن مسلمانان و زائران شریف از اقصی نقاط جهان، به ویژه حجاج بیت الله الحرام از ایران اسلامی، اندوهی بزرگ به قلب و روح همه امت اسلامی نشاند.

وی ادامه داد: بی شک بار دیگر، بی تدبیری و بی لیاقتی آل سعود در برگزاری حج ابراهیمی موجب داغدار شدن خانواده های زائران مکه مکرمه شد.

استاندار سمنان در این پیام خاطرنشان کرده است: اینجانب این حادثه غم انگیز را به محضر حضرت بقیه الله (عج)، مقام معظم رهبری، رییس جمهوری، مردم شریف ایران اسلامی و خانواده های حجاج، تسلیت عرض کرده از خداوند منّان رحمت واسعه و غفران الهی برای آن عزیزان از دست رفته، صبر و سلامتی برای بازماندگان و شفای عاجل برای مصدومان و مجروحان عزیز مسئلت می کنیم.