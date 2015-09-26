اجرای «سمفونی برای برف های رنگی» در اصفهان

به گزارش خبرگزاری مهر، «سمفونی برای برف های رنگی» برگرفته از سوییت رنگین کمان اثر ثمین باغچه بان به مناسبت فرا رسیدن روز جهانی کودک در تالار هنر شهر اصفهان برگزار می شود. این اجرا با همکاری نوازندگان ارکستر سمفونیک، صدا و سیمای تهران، گروه کر همساز و خورشید و کودکان پارسه روی صحنه می رود.

هدف از برگزاری این کنسرت که همزمان با فرا رسیدن روز جهانی کودک با رهبری ارکستر احسان عباسی برگزار می شود، بزرگداشت کودکان کجنگ و نکوهش این پدیده عنوان شده است.

این کنسرت ۱۱ موومان اجرا می شود که ۱۰ قسمت از آن مربوط به اجرای سوییت «رنگین کمان» اثر ثمین باغچه بان و یک اثر هم از احسان عباسی به نام «مرثیه ای برای کودکان جنگ» خواهد بود.

علاقه مندان می توانند از تاریخ هشتم تا دهم مهر، ساعت ۱۹:۳۰ به تالار هنر شهر اصفهان، واقع در میدان لاله مراجعه کنند.