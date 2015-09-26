به گزارش خبرگزاری مهر، ۱۹ ورزشکار مدعو از فدراسیون های جانبازان و معلولان و نابینایان و کم بینایان فردا وارد تهران، محل برگزاری اردو خواهند شد و تمرینات آنها از ۶ تا ۱۵ مهر ماه در مجموعه آفتاب انقلاب شهر تهران برپا خواهد بود.

هدایت این ملی پوشان برعهده بهمن رضایی (تبریز)، مصطفی بهرامی (لرستان)، حمیدمزار زهی، محسن ابراهیمی(بوشهر)، سعید کولی⁯وند، هرمزصادقی، الهه شیعه (تهران)، مهدی فارسی(خوزستان)، حاج عابدین مرادی (کرمانشاه)، سجادمرادی (چهارمحال⁭و⁭بختیاری)، محسن عزیزنژاد، محسن پاکباز (کهکیلویه و بویراحمد) است و ماشاالله طاهری نیز به عنوان سرپرست و حجت الاسلام والمسلمین محمدجواد شاه محمدی نیز به عنوان نماینده فرهنگی در کنار تیم حضور دارند.

اسامی ملی پوشان دعوت شده به شرح زیر اعلام شده است:

جلیل باقری(اردبیل)، سیامک صالح فرج⁭زاده، مرضیه صدقی(تبریز)، محسن کائیدی، سجاد محمدیان(لرستان)، سجاد نیک پرست، محسن حسینی پناه، عرفان حسینی(بوشهر)، احسان جاوید شکیب، علی محمدیاری(تهران)، رسول میرشکاری، علی اصغر جوانمردی(فارس)، علی امیدی، هاشمیه متقیان(خوزستان)، محمدخالوندی، علی الفت⁭نیا(کرمانشاه)، علیرضا مختاری(اصفهان)، پیمان نصیری (کرمان)، سامان پاکباز (کهگیلویه و بویراحمد)

رقابتهای جهانی دو و میدانی قطر با امتیاز کسب سهمیه بازی های پارالمپیک از ۲۵ مهر تا ۸ آبان ماه در جریان است و ملی پوشان چند روز پس از پایان یافتن این مرحله از تمرینات، راهی مسابقات جهانی خواهند شد.