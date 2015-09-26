چند مرکز کانون پرورش فکری در کرمانشاه افتتاح می شود

رضا موزونی در گفتگو با خبرنگار مهر، از برگزاری برنامه های مختلف و متنوع به مناسبت هفته ملی کودک در سطح استان کرمانشاه خبر داد.

وی با بیان اینکه برنامه های این هفته از ۱۵ تا ۲۱ مهر ماه برگزار می شود، افزود: امسال کودکان می‌توانند در صورت همکاری محیط زیست از موزه ها و مکان های طبیعی استان به صورت رایگان دیدن کنند.

موزونی «کودک، محیط زیست و منابع طبیعی» را شعار سراسری پنجمین روز از هفته ملی کودک نام برد و گفت: در این هفته تمام مراکز کانون‌ ها ملزم به برگزاری باشکوه برنامه‌های متنوع فرهنگی و هنری هستند.

وی همچنین از افتتاح چند مرکز فرهنگی و هنری کانون طی هفته ملی کودک در سطح استان کرمانشاه خبر داد و گفت: برگزاری مسابقات کتابخوانی برای کودکان از دیگر برنامه‌ها است.