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۴ مهر ۱۳۹۴، ۱۵:۲۵

طی هفته‌ ملی کودک؛

چند مرکز کانون پرورش فکری در کرمانشاه افتتاح می شود

چند مرکز کانون پرورش فکری در کرمانشاه افتتاح می شود

کرمانشاه- مدیر کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان کرمانشاه گفت: در هفته ملی کودک چند مرکز فرهنگی و هنری کانون در شهرستان های استان افتتاح خواهد شد.

رضا موزونی در گفتگو با خبرنگار مهر، از برگزاری برنامه های مختلف و متنوع به مناسبت هفته ملی کودک در سطح استان کرمانشاه خبر داد.

وی با بیان اینکه برنامه های این هفته از ۱۵ تا ۲۱ مهر ماه برگزار می شود، افزود: امسال کودکان می‌توانند در صورت همکاری محیط زیست از موزه ها و مکان های طبیعی استان به صورت رایگان دیدن کنند. 

موزونی «کودک، محیط زیست و منابع طبیعی» را شعار سراسری پنجمین روز از هفته ملی کودک نام برد و گفت: در این هفته تمام مراکز کانون‌ ها ملزم به برگزاری باشکوه برنامه‌های متنوع فرهنگی و هنری هستند.

وی همچنین از افتتاح چند مرکز فرهنگی و هنری کانون طی هفته ملی کودک در سطح استان کرمانشاه خبر داد و گفت: برگزاری مسابقات کتابخوانی برای کودکان از دیگر برنامه‌ها است.

کد مطلب 2924885

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