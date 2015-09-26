دو و میدانی کار قمی مدال طلای مسابقات نونهالان کشور را کسب کرد

محمدرضا اسحاقی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: علی سلامتیان دو و میدانی کار قمی در ماده ۱۰۰ متر بامانع به مدال ارزشمند طلا و عنوان نخست مسابقات قهرمانی کشور دست پیدا کرد.

وی افزود: پیکارهای دو و میدانی برترین‌های نونهالان کشور با حضور نفرات بر‌تر دو و میدانی مناطق ۶ گانه کشور روز جمعه در مجموعه ورزشی آفتاب انقلاب تهران برگزار شد و با کسب یک مدال برای قم همراه بود.

دبیر هیئت دو و میدانی استان قم گفت: تیم دو و میدانی قم با ترکیب ۳ ورزشکار در این مسابقات حاضر بود و که در ‌‌نهایت علی سلامتیان موفق به کسب مدال شد اما دیگر ورزشکاران قم در کسب مدال ناموفق بودند.

اسحاقی بیان داشت: سلامتیان در ماده ۱۰۰ متر با مانع رکورد ۱۳ ثانیه و ۹۸ صدم ثانیه را به دست آورد و جلو‌تر از سایر مدعیان مدال طلای این ماده را گردن آویخت.

وی عنوان کرد: این ورزشکار در ماده ۱۰۰ متر سرعت نیز به نمایندگی از قم روی پیست رفت و به کسب جایگاه چهارمی بسنده کرد تا دست نماینده قم از کسب دومین مدال کوتاه بماند.

دبیر هیئت دو و میدانی استان قم تصریح کرد: محمدرضا شایگان‌فر و محمد باقر محمدی دیگر نمایندگان قم در این رقابت‌ها بودند که در رشته پرش ارتفاع و در ماده ۴۰۰ متر با مانع قم در این مسابقات حضور داشتند که هر دو نفر چهارم شدند.

اسحاقی افزود: محمدتقی مهرعلی در پرتاب وزنه پنجم شد در حالی که حسین مظفری به عنوان مربی و سرپرست این تیم را در این مسابقات همراهی می‌کرد.