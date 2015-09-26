بیانیه بسیج دانشجویی دانشگاه مذاهب اسلامی در پی حادثه منا

به گزارش خبرگزاری مهر، بسیج دانشجویی دانشگاه مذاهب اسلامی در بیانیه‌ای ضمن تسلیت کشته شدن حجاج بیت الله الحرام در سرزمین منا به محضر رهبر معظم انقلاب و عموم امت مسلمان اعلام کرد: از سازمان‌های بین المللی کنفرانس اسلامی و دیگر نهادهای جهان اسلام خواستاریم که بی‌کفایتی مقامات عربستانی را در مدیریت حج اعلام نموده و برای مدیریت آن تدبیر نمایند.

در این بیانیه آمده است:

انا لله و انا الیه راجعون

خدمت نوین آل سعود این بار بعد از ۲۸ سال

یکبار دیگر خیانت آل ‌سعود ملعون، فاجعه آفرید و عید امت اسلامی را به عزا تبدیل کرد.

در زمان کنونی بار دیگر متوجه جمله تاریخی امام خمینی (ره) می‌شویم که فرمودند اگر از صدام بگذریم، اگر مسأله قدس را فراموش کنیم، اگر از جنایت‌های امریکا بگذریم از آل سعود نخواهیم گذشت.

رژیم خبیث آل‌ ‌‌‌‌سعود با اعمال اقدامات غیر منطقی امنیتی و خفقان پلیسی، مسبب جان باختن صد‌ها زائر بیت الله الحرام شد و حلقه جنایات صهیونیستی علیه مسلمانان را پس از کشتار مسجد الحرام و حمله به مسجد الاقصی و کشتار نمازگزاران یمن در عید قربان تکمیل کرد.

ماهیت این حوادث هر چه باشد، چه تلاش آل‌سعود برای ارائه یک تصویر زشت و خشن از اسلام در دنیا و متوقف کردن موج اسلام گرایی در کشورهای مختلف جهان و چه تلاش برای جلوگیری از اعلام برائت حجاج از شیطان بزرگ در رمی جمرات و چه زمینه‌ سازی برای تفرقه بین امت اسلام و به تعطیل کشاندن حج ابراهیمی، این یک جنایت فراموش نشدنی و بیانگر خباثت آل‌سعود برای مسلمانان است.

تا این رژیم سفاک هست هر سال باید منتظر شنیدن این چنین اخبار تلخی بود. این جنایت بزرگ و نابخشودنی یکبار دیگر نشان داد که رژیم غاصب آل‌سعود صلاحیت اداره خانه خدا را ندارد و امت اسلام باید دست این خاندان فاسد صهیونیستی را از سرزمین وحی کوتاه کنند. این را نباید نادیده گرفت که ریشه تمامی این بدبختی‌ها شیطان بزرگ «آمریکا» است.

اگر حمایت‌های دائمی آمریکا از این رژیم دیکتاتور نبود و مردم عربستان اجازه داشتند آزادانه نظام مورد علاقه خود را، پای صندوق‌های رأی انتخاب کنند، حتی یک درصد هم احتمال حاکمیت این خاندان فاسد و بی‌کفایت بر مردم حجاز و وقوع چنین حوادث تلخی نبود.

از سوی دیگر؛ عدم مسئولیت پذیری رژیم خبیث آل سعود نسبت به حادثه منا موجب تأسف و تأثر است چرا که متاسفانه دولت سعودی قصد ندارد مسئولیت سنگین خود را در این حادثه‌ تلخ بپذیرد، بلکه قصد دارد مدیریت غلط و اقدامات ناشایسته که عامل این فاجعه بوده رابا فرافکنی بپوشاند. بطور مثال با راه انداختن جنگ روانی درفضای مجازی می‌خواهد مقصر اصلی را حجاج ایرانی ویا کشورهای دیگر و یا علت این حادثه را قضا و قدر، گرمای شدید، ازدحام و بی‌نظمی زائران اعلام کند و مدیریت ضعیف خود را با تبلیغات مسموم رسانه‌های استکباری و بیگانه به مدیریت خوب خود نشان دهد و مقصر را خود مردم بدانند؛ که این عوامل خود مُهری بر بی‌کفایتی این رژیم است.

یکی دیگر از مسائل و مباحث مهم در ارتباط با این حادثه تلخ شیوه برخورد ناشایست دولت عربستان با حجاج بعد ازحادثه است. متاسفانه رژیم سعودی مانع امداد رسانی به زائران شده و علاوه بر نپذیرفتن مسئولیت این حادثه وحوادث قبلی، اکنون مانع کمک رسانی نیروهای امدادی شده است، فلذا این برخورد نامناسب و تکبر در رفتار باعث افزایش شمار جان باختگان شده است.

بسیج دانشجویی دانشگاه مذاهب اسلامی ضمن تسلیت این غم بزرگ به محضر مقدس امام زمان (عج) و مقام معظم رهبری و ابراز همدردی با خانواده‌های داغدیده این حادثه، نفرت خود را از رژیم مرتجع و کودک کش سعودی اعلام کرده و به آنان هشدار می‌دهد که دست از خوی وحشیگری خود برداشته و کشتار مسلمانان را متوقف نمایند و الا با خشم جوانان انقلابی جهان اسلام مواجه خواهند شد.

ما در این بیانیه بی‌کفایتی مقامات عربستانی را در مدیریت حج اعلام نموده و از سازمان‌های بین المللی کنفرانس اسلامی و دیگر نهادهای جهان اسلام خواستاریم برای آن تدبیر نمایند و تا تعیین تکلیف این مسأله از دفا‌تر مراجع عظام توقف عمره مفرده را خواستاریم.

همچنین از دولت محترم و مسئولان وزارت امور خارجه نیز خواستاریم که ضمن اتخاذ مواضع انقلابی علیه آل سعود نسبت به پیگیری عوامل این حوادث و مجازات آن‌ها اقدامات لازم را انجام دهند و همچنین از آحاد مردم جهت حضور در تجمع اعتراض آمیز در مقابل سفارت عربستان سعودی در پی حوادث ناگوار حج و فاجعه منا در روز یکشنبه ۵ مهرماه از ساعت ۱۶ دعوت به عمل می‌آوریم.