طرح جامع اراضی کشاورزی قشم تدوین می شود

مالک یزدان پناه در گفتگو با خبرنگار مهر بیان داشت: در طرح جامع کشاورزی، جزئیات فنی و اقتصادی واگذاری زمین همچون مکان یابی ، نقطه گذاری ، نوع کشت، نحوه اجرا، نحوه سرمایه گذاری، نحوه تأمین آب و برق در نظر گرفته خواهد شد.

وی ادامه داد: از این پس اولویت واگذاری زمین در قشم به کشت های متراکم و داربستی توأم با نخیلات و گیاهان دارویی به صورت ایجاد مجتمع و آبیاری با آب دریا از طریق آب شیرین کن بزرگ خواهد بود.

یزدان پناه گفت: همچنین برای ساماندهی واگذاری زمین کمیته ۳ نفره ای متشکل از نماینده مدیریت املاک و مستغلات سازمان منطقه آزاد، مدیریت جهاد کشاورزی و اداره منابع طبیعی و آبخیزداری تشکیل شده و گزارش کاملی از اراضی و پلاکهایی تهیه می کنند که امکان واگذاری دارند.

به گفته یزدان پناه در طرح جامع کشاورزی قشم، ایجاد مجتمع کشت های داربستی و همچنین کشت آلوئه ورا و صنایع تبدیلی در سوزا و کندالو به صورت پایلوت در نظر گرفته شده است.