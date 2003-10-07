۱۵ مهر ۱۳۸۲، ۱۶:۲۹

نوزدهم مهر ماه

با حضور هنرمندان در فرهنگسراي سرو جشن شعبانيه برگزار مي شود

جشن شعبانيه، 19 مهر ماه، در فرهنگسراي بانو (سرو) با برنامه هاي ديدني اجرا مي شود.

به گزارش خبرگزاري "مهر"، در مجموعه برنامه هاي در نظر گرفته شده براي اين روز، نمايش طنز «بله برون»  به كارگرداني رضا رضامندي و نواختن قطعاتي از موسيقي سنتي ايراني به سرپرستي ضياالدين ناظم پور، با حضور جمعي از هنرمندان شبكه جوان راديو به اجرا در مي آيد.همچنين ديگر بخش هاي اين برنامه مسابقه حضوري همراه با اهداي جوايز، برپايي نمايشگاه صنايع دستي و برگزاري نمايشگاه كتاب خواهد بود.گفتني است اين برنامه در ساعت 17 آغاز مي گردد و حضور براي عموم آزاد است.
