به گزارش خبرگزاری مهر، جامعه روحانیت مبارز با صدور بیانیه ای حادثه جان باختن زائران بیت‌الله الحرام در منا را تسلیت گفت.

متن این بیانیه به شرح زیر است:

«باسمه تعالی

بیانیه جامعه روحانیت مبارز در مورد حادثه اسفبار جان باختن زائران بیت الله در منا

وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلى اللّهِ وَكَانَ اللّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا

جان باختن مهاجران الی الله در جشن قربانی و تقرب به حضرت رب العالمین در حال طرد شیاطین را به ملت شریف ایران و خانواده های داغدار تسلیت عرض می کنیم و اطمینان داریم پاداش بزرگ الهی در انتظار این ضیوف الرحمان است. برای آسیب دیدگان و همه زائران بیت الله آرزوی سلامت و انجام مقبول اعمال و مناسک داریم. بی شک حاکمان نالایق و بی کفایت عربستان باید پاسخگوی مسئولیت ناشناسی و بی توجهی به امنیت و سلامت زائران حرم الهی باشند.

امت اسلامی در این ایام تاوان سنگین جنگ طلبی، ماجراجویی و زیر پاگذاشتن احکام مسلم اسلامی و پایمال شدن جان و مال مسلمانان بی شمار چه در سرزمین وحی و چه در دیگر اماکن اسلامی توسط حکام ضد اسلام آل سعود را می پردازند.

جامعه روحانیت مبارز به دولت ظالم واز خدا بی خبر عربستان هشدار می دهد، انتقام الهی نزدیک است و از ملت بزرگ اسلام می خواهد که همه به حبل الهی تمسک کنند و با وحدت و همدلی سایه شوم استکبار، صهیونیزم، حکام خود فروخته و ضد مردمی و جریان های افراطی و ضد اسلامی را کنار زنند.

ان شاءالله

از خداوند متعال عزت اسلام و مسلمین و سرافرازی ملت شریف ایران و رهبر معظم انقلاب اسلامی و همه خدمتگزاران نظام اسلامی را خواستاریم.

دبیرکل جامعه روحانیت مبارز

محمدعلی موحدی کرمانی»