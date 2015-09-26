صدور ۷۵ اخطاریه زیست محیطی به صنایع آلاینده پاکدشت

به گزارش خبرگزاری مهر، محمودرضا سعیدپور گفت: در سه ماهه دوم سالجاری، این اداره با اعزام ماموران اجرایی و کارشناسان در قالب گشت های پایش شبانه روزی ۳۹۸ واحد صنعتی و صنفی را در حوزه استحفاظی شهرستان پاکدشت مورد پایش قرار دادند.

وی با اشاره به بررسی بیش از ۳۰ مورد استعلام های واصله و صدور ۷۵ اخطارنامه مهلت دار جهت رفع معضل و نقایص صنایع، صنوف و مراکز خدماتی، افزود: ۲۶ مورد اعلام جرم و شکایت و پیگیری حقوقی از طریق مراجع قضایی، بررسی بیش از ۱۰ مورد شکوائیه مردمی، بهره برداری از ۳ مورد سیستم پایش لحظه ای و سیستم کنترل ذرات، ۵ مورد ارائه قرارداد احداث سیستم آنلاین، تصفیه فاضلاب و فیلتراسیون در واحدهای صنعتی و خدماتی، ارائه ۱۴ مورد گزارش خوداظهاری در پایش از سوی صنایع شهرستان ، ۷ مورد جمع آوری و انتقال کارگاههای غیرمجاز و ۷ مورد پلمپ واحدهای آلاینده نیز از اهم اقدامات این اداره در این مدت بوده است.

سعیدپور اظهار داشت: شناسایی کانونهای آلاینده شهرستان، پیگیری حقوقی پرونده های مفتوح در مراجع قضایی، برخورد با صنایع آلاینده، پیگیری نصب و راه اندازی سامانه های پایش لحظه ای صنایع بر روی خروجی دودکش ها و تصفیه خانه های موجود، جلوگیری از فعالیت واحدهای آلاینده بمنظور جانمایی و استقرار متناسب با قوانین و مقررات سازمانی پیگیری رعایت ضوابط زیست محیطی ابلاغی به شهرکهای صنعتی و سایر صنایع و پیگیری مصوبات کارگروه های مربوطه نیز از جمله برنامه های در دست اقدام این اداره در سال جاری است.