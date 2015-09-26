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۴ مهر ۱۳۹۴، ۱۵:۱۵

صدور ۷۵ اخطاریه زیست محیطی به صنایع آلاینده پاکدشت

صدور ۷۵ اخطاریه زیست محیطی به صنایع آلاینده پاکدشت

رئیس اداره حفاظت محیط زیست پاکدشت از اقدامات انجام شده این اداره در سه ماهه دوم سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمودرضا سعیدپور گفت: در سه ماهه دوم سالجاری، این اداره  با اعزام ماموران اجرایی و کارشناسان در قالب گشت های پایش شبانه روزی ۳۹۸  واحد صنعتی و صنفی را  در حوزه استحفاظی شهرستان پاکدشت مورد پایش قرار دادند.

وی با اشاره به بررسی بیش از ۳۰ مورد استعلام های واصله و  صدور ۷۵ اخطارنامه مهلت دار جهت رفع معضل و نقایص صنایع، صنوف و مراکز خدماتی، افزود: ۲۶ مورد اعلام جرم و شکایت و پیگیری حقوقی از طریق مراجع قضایی، بررسی بیش از ۱۰ مورد شکوائیه مردمی، بهره برداری از ۳ مورد سیستم پایش لحظه ای  و سیستم کنترل ذرات، ۵ مورد ارائه قرارداد احداث سیستم آنلاین، تصفیه فاضلاب و فیلتراسیون در واحدهای صنعتی و خدماتی، ارائه ۱۴ مورد گزارش  خوداظهاری در پایش از سوی صنایع شهرستان ، ۷ مورد جمع آوری و انتقال کارگاههای غیرمجاز و ۷ مورد پلمپ واحدهای آلاینده نیز از اهم اقدامات این اداره در این مدت بوده است.

سعیدپور اظهار داشت:  شناسایی کانونهای آلاینده شهرستان، پیگیری حقوقی پرونده های مفتوح در مراجع قضایی، برخورد با صنایع آلاینده،  پیگیری نصب و راه اندازی سامانه های پایش لحظه ای صنایع بر روی خروجی دودکش ها و تصفیه خانه های موجود،  جلوگیری از فعالیت واحدهای آلاینده بمنظور جانمایی و استقرار متناسب با قوانین و مقررات سازمانی پیگیری رعایت ضوابط زیست محیطی ابلاغی به شهرکهای صنعتی و سایر صنایع و  پیگیری مصوبات کارگروه های مربوطه نیز از جمله برنامه های در دست اقدام این اداره در سال جاری است.

کد مطلب 2924912

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