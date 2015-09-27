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۵ مهر ۱۳۹۴، ۹:۳۸

بازیکن تیم ملی فوتسال بانوان ایران:

برای قهرمانی آسیا هم قسم شده بودیم/ ژاپن در صدر فوتسال آسیاست

برای قهرمانی آسیا هم قسم شده بودیم/ ژاپن در صدر فوتسال آسیاست

دروازه بان تیم ملی فوتسال بانوان ایران گفت: برای رسیدن به قهرمانی در آسیا هم قسم شده بودیم و همه بازیکنان کمک کردند تا به این مهم برسیم.

به گزارش خبرنگار مهر، فرزانه توسلی پس از پیروزی یک بر صفر تیم ملی فوتسال ایران برابر ژاپن و قهرمانی در آسیا گفت: لطف خدا شامل حال ما شد و توانستیم با ارائه یک بازی خوب برابر ژاپن که در صدر فوتسال آسیاست به پیروزی برسیم و عنوان قهرمانی را به خود اختصاص دهیم.

وی افزود: از همان ابتدا بازیکنان تیم ملی برای رسیدن به قهرمانی هم قسم شده بودند و در دیدار فینال هم نمایش قابل قبولی داشتیم و با روحیه بالا توانستیم برابر ژاپن به پیروزی برسیم. ژاپن حرف اول را در فوتسال آسیا می زند اما ما توانستیم این تیم را شکست دهیم.

دروازه بان تیم ملی فوتسال ایران خاطرنشان کرد: ما برای حضور در جام جهانی نیاز به برگزاری دیدارهای تدارکاتی با تیم های اروپایی مثل پرتغال و فرانسه و اسپانیا داریم تا بتوانیم با آمادگی بالاتری در مسابقات شرکت کنیم.

کد مطلب 2924913

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