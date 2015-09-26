آل سعود باید در قبال بی کفایتی خود پاسخی قانع کننده داشته باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور در پی حادثه منا بیانیه ای صادرکرد. متن این بیانیه به شرح زیر است:

بسمه تعالی

انا لله و انا الیه راجعون

با نهایت تأسف و تأثر، وقوع فاجعه مؤلمه منا که منجر به قربانی شدن و مجروحیت جمع انبوهی از ضیوف الرحمن به ویژه هموطنان عزیزمان گشت را به ساحت مقدس حضرت ولی اله الاعظم (ارواح العالمین له القداء) مقام معظم رهبری(دامت برکاته) و عموم ملت شریف و داغدار ایران و امت واحده اسلام تسلیت و تعزیت عرض می نمایم.

حکومت آل سعود همانگونه که رهبری عظیم الشأن انقلاب اسلامی تاکید فرمودند، باید در قبال بی کفایتی خود برای مسلمانان جهان پاسخ قانع کننده ای داشته باشد و الا نمی توان همچنان شاهد بود که حرمین شریفین و مشاهد مقدسه تحت سیطره این طایفه وهابی اداره گردد.

همچنین اینجانب به نمایندگی از حضرات ائمه محترم جمعه سراسر کشور از دولت محترم جمهوری اسلامی ایران می طلبم تا روشن شدن ابعاد مختلف این حادثه دهشتناک و معرفی مقصران و آمران اصلی آن به افکار عمومی جهانیان، از هر تلاشی فروگذار نکنند و بر دامنه اقدامات سیاسی و دیپلماتیک خویش بیافزایند.

ما با آرزوی آموزش الهی و علو درجات جان باختگان ماجرای پرغم منا، برای خانواده‌های سوگوار و معزای زوار حرم امن الهی، صبر جمیل و اجر جزیل مسالت می داریم و به روان پاک آن زائران خانه دوست، درود و سلام می فرستیم.

سید رضا تقوی

رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور