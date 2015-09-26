برتری تیم ملی فوتسال بانوان ایران مقابل ژاپن در پایان نیمه اول

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های ملی فوتسال بانوان ایران و ژاپن از ساعت ۱۴:۳۰ امروز به وقت تهران در فینال رقابتهای قهرمانی فوتسال بانوان آسیا برابر همدیگر صف آرایی کردند که در پایان نیمه نخست، تیم بانوان کشورمان با یک گل از حریف قدرتمند خود پیش افتاده است.

در این بازی فرزانه توسلی، فرشته کریمی، نسیمه غلامی، فهیمه زارعی و فاطمه اعتدادی ۵ بازیکن ایران در شروع مسابقه بودند که فرشته کریمی در دقیقه 18 گل برتری ایران را به ثمر رساند.

برای تماشای این دیدار که با قضاوت لیانگ کینیک یان از چین در سالن فوتسال نیلای در حال انجام است، علی کفاشیان، الهه عرب عامری و مسئولان سفارت ایران در مالزی در محل برگزاری مسابقه حضور یافته‌اند.

بازیکنان تیم ملی فوتسال بانوان به احترام درگذشتگان حجاج در عربستان، بازوبند مشکی بسته و به زمین مسابقه رفته‌اند.