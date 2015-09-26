سفیران گردشگری اهواز تجلیل شدند/ ضعف پژوهش در میراث فرهنگی

به گزارش خبرنگار مهر، دبیر اجرایی همایش سفیران گردشگری پیش از ظهر امروز در این مراسم گفت: به‌منظور تجلیل از فعالان عرصه گردشگری، سعی کردیم فضایی ایجاد کنیم تا ارتباط میان فعالان و مسئولان مربوطه افزایش یابد.

زیبا راکی افزود: از دیگر اهداف ما، نکوداشت هفته گردشگری و تجلیل از زحمات فعالان و مؤسسات گردشگری و دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی شهر اهواز به‌منظور تشویق و ترغیب هرچه بیشتر فعالان این حوزه برای توسعه و رونق صنعت گردشگری که بخش اعظم اقتصاد یک شهر یا کشور را می‌تواند به خود اختصاص دهد٬ به شمار می‌رود.

محمدعلی خلیلی معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی استان خوزستان نیز در این باره گفت: گردشگری رتبه سوم را در اقتصاد جهانی دارد و از میان هر ۱۱ شغل، یک شغل مربوط به حوزه گردشگر است.

خلیلی با تأکید بر ارتقا و رونق گردشگری توضیح داد: متأسفانه بسیاری تنها خوزستان را به‌عنوان استان صنعتی می‌شناسند و این موضوع باعث به حاشیه راندن بحث گردشگری در استان شده است. لزوم رونق گردشگری باعث می‌شود ظرفیت‌های دیده نشده، برجسته شوند و فرصت‌های بیشتری در این زمینه برای فعالان گردشگری مهیا شود.

ورود نکردن مدیران صنعتی به حوزه گردشگری

وی گفت: تاکنون هیچ‌کدام از مسئولان صنایع استان در حوزه گردشگری صنعتی ورود نکردند و این در حالی است که این مدیران می‌توانند از این زاویه نیز به صنعت خود نگاه و گردشگری صنعتی را فعال کنند.

معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی استان خوزستان افزود: برخی مسائل ضربه شدیدی به صنعت گردشگری استان وارد کرده‌اند. وجود ریزگردها و نشر خبرهای بسیاری در این خصوص باعث کاهش گردشگران به این استان می‌شود اما در مقابل ورود خودروهای پلاک اروند و ارتقای ناوگان حمل‌ونقل و ثبت جهانی شوش تأثیری بر افزایش و توجه به گردشگری در استان دارد.

مدیرکل فرودگاه‌های استان خوزستان نیز در این همایش گفت: باید در بحث پژوهش به‌صورت جدی وارد شد و جامعه هدف مشخص شود. برای مثال کشور امارات با انجام پژوهش‌های علمی، سعی کرده ولخرج‌ترین گردشگران کشورهای مختلف را شناسایی و در آن کشورها تبلیغات بیشتری انجام دهد و جالب است بدانید آن کشورها همه در همسایگی ما هستند.

محمد سعید شرفی افزود: ورود بخش خصوصی، همگرایی و همکاری از دیگر موضوعاتی است که باید توجه ویژه‌ای به آن شود.

اشتراکات ایران و عمان

شرفی با اشاره به کشور عمان گفت: در کشور عمان بسیاری از قبایل وجود دارند که هم نام قبایل خوزستان هستند و این یک اشتراک فرهنگی است که می‌توانیم از رایزن فرهنگی ایران و عمان در این زمینه بهره لازم را برد اما تاکنون در حوزه عمان هیچ فعالیتی با محوریت کشور عمان انجام‌نشده است.

افشین حیدری مدیرکل میراث فرهنگی و گردشگری خوزستان نیز در این مراسم گفت: حلقه مفقوده بین خدمات پروازی و حوزه گردشگری بود که خوشبختانه باوجود مدیرکل فرودگاه‌های استان این موضوع به‌راحتی فراهم شد.

حیدری یادآور شد: مدیریت در حوزه‌های مختلف از جمله میراث فرهنگی و... باید به سمت جوان‌گرایی رود. با این کار می‌توانیم به خلاقیت، نرم‌افزاری شدن و... گام برداریم.

وی همچنین در خصوص بخش خصوصی گفت: میراث فرهنگی تنها می‌تواند در تسهیل قوانین به بخش‌های خصوصی کمک کند و این بخش‌ها نباید انتظارات زیادی از ما داشته باشند.

حیدری یادآور شد: خوزستان، ظرفیت‌های بسیاری دارد که می‌توانیم با آموزش جوامع محلی و... گردشگری در استان را ارتقا دهیم. متأسفانه ما در حوزه تحقیق و پژوهش ضعیف هستیم و لازم است تدابیر لازم در این خصوص اتخاذ شود.

به گزارش مهر، در بخش دیگری از مراسم از سفیران گردشگر به‌عنوان فعالان این حوزه تجلیل شد. قاسم منصور آل کثیر فعال گردشگری و رسانه‌ای و خبرنگار مهر در این مراسم مورد تقدیر قرار گرفت.