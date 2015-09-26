مسئولان ستادهای پشتیبانی جنگ خوزستان تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، فرج‌الله خبیر معاون سیاسی اجتماعی استاندار خوزستان پیش از ظهر امروز در همایش تجلیل از مسئولان ستادهای پشتیبانی جنگ دستگاه‌های اجرایی استان خوزستان اظهار کرد: برگزاری این همایش در راستای حفظ ارزش‌های اخلاقی است که در دوران دفاع مقدس خلق شد و همه باید پاسدار این ارزش‌ها باشیم.

وی افزود: برای برگزاری این همایش، ستادی از قبل در استانداری خوزستان تشکیل شد. البته ادارات کل مختلف استان هم همکاری‌هایی داشتند. شاید برگزاری همایش در یک روز به زبان ساده باشد ولی فراهم کردن مقدمات برگزاری آن پیچیدگی و سختی‌های زیادی دارد. به‌ویژه اینکه بعد از گذشت ۲۷ سال افرادی که در سطح ستاد پشتیبانی جنگ در خوزستان نقش داشته‌اند را شناسایی کنیم.

وی افزود: تعداد زیادی افراد شناسایی‌شده و در لیست قرار گرفتند که در نهایت مجموعاً به ۴۹ نفر رسیدیم که ۹ نفر بنا به دلایل مختلفی امکان حضور در این مراسم را نداشتند. از ۴۰ نفر باقی‌مانده نیز تعدادی فوت کرده بودند که نیابتا از خانواده‌های آنها برای حضور در مراسم دعوت شد.

خبیر گفت: تعداد زیادی از افرادی که در این ستاد نقش‌آفرینی داشته و کمک کردند را شناسایی کردیم ولی چون فقط از مسئولان ستاد باید تقدیر می‌شد از همه آن افراد دعوت نشد. به‌هرحال اگر قرار می‌شد تا از تمام اعضای ستاد تشکر کنیم باید حداقل بین ۵۰ تا ۱۰۰ هزار نفر را دعوت کرده و گنجایش تقدیر از این تعداد در این برنامه وجود نداشت.

معاون سیاسی استاندار خوزستان بیان کرد: امیدوارم با برگزاری چنین برنامه‌هایی بتوانیم غبار فراموشی را از چهره کسانی که در خدمت نظام، انقلاب و دفاع مقدس بوده‌اند، بزداییم.

عباس هلاکویی مدیر قطار شهری اهواز به‌عنوان یکی از اعضای ستاد پشتیبانی جنگ استانداری خوزستان نیز در این مراسم گفت: در ارتباط با بحث جنگ و پشتیبانی از آن در واقع تشکیل ستادهایی برای این پشتیبانی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار بود.

هلاکویی بیان کرد: به‌عنوان نمونه ستادهای استانداری باید اموالی که از ادارات در اختیار رزمندگان قرار می‌گرفت را ساماندهی و ثبت می‌کرد.