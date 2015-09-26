به گزارش خبرنگار مهر، حسن رمضانی ظهر شنبه در نشست خبری هفته گردشگری با اشاره به اینکه ایران امنترین و بهترین منطقه برای گردشگران است، گفت: گردشگری در سطح کشور حدود ۴۵ درصد افزایش داشته است.
وی ادامه داد: استان ما هم از این افزایش گردشگر بی نصیب نمانده و در بهمن ماه گذشته پذیرای ۳ تور آلمانی، فرانسوی و لیوانیایی بوده است.
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی گفت: ۲۷ مهر ماه پذیرای تور خودرویی از اروپا به قصد دیدن جاذبههای کویری استان هستیم.
وی در خصوص جذب هرچه بیشتر گردشگر در استان گفت: باید علاوه بر تبلیغ در زمینه تأمین زیرساختهای گردشگری نیز تلاش کنیم.
رمضانی با اشاره به اینکه در سال ۹۳ از محل اعتبارات ملی و استانی چهار میلیارد تومان در حوزه زیرساختها و تجهیز امکانات داشتیم، گفت: امیدواریم امسال هم شاهد اختصاص اعتبارات در سطح ملی و استانی باشیم.
وی افزود: در راستای کمک به سرمایه گذاران استان ۳۲۰ میلیون تومان یارانه سود بانکی سرمایه گذاران را پرداخت کردیم.
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی گفت: در راستای معرفی جاذبههای تاریخی در سال ۹۴ با هماهنگی شهرداری بیرجند و فردوس و اداره راه و شهرسازی تابلوهایی را آماده کردهایم که در هفته گردشگری در مجاورت جادهها و راههای اصلی نصب خواهیم کرد.
افتتاح خانه صنایعدستی در باغ رحیمآباد بیرجند
وی بابیان پروژه گازرسانی به منطقه آبگرم فردوس به بهره برداری رسید، گفت: افتتاح سفره خانه در بند امیر شاه توسط بخش خصوصی، بهره برداری از فاز اول گردشگری شوکت آباد از دیگر برنامههای هفته گردشگری است.
وی ضمن اشاره به راهاندازی خانه صنایعدستی در باغ رحیمآباد گفت: این خانه صنایعدستی آماده برای بازدید مردم بهویژه برای دانش آموزان و دانشجویان است.
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی تور کویر نوردی کویر مظفرآباد و تور کویر نوردی در کویر همتآباد زیرکوه را از برنامههای روز جهانی گردشگری دانست و افزود: شعار امسال روز جهانی گردشگری هر گردشگر یک فرصت است.
وی با اشاره به اینکه تیرماه سال آینده قنات بلده فردوس به ثبت جهانی خواهد رسید، ادامه داد: ۲۰ مهرماه میزبان ۲ ارزیاب برای به ثبت رساندن کویر لوت در لیست میراث جهانی یونسکو خواهیم بود.
رمضانی بابیان به اینکه در فروردین ۹۴، ۳ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر به استان وارد شدند گفت: از این تعداد ۱ میلیون و ۴۲۰ هزار نفر در استان اقامت داشتهاند.
خراسان جنوبی رتبه اول کشور در ثبت ملی آثار طبیعی را دارد
وی با اشاره به اینکه در آثار طبیعی رتبه اول در کشور را به خود اختصاص دادهایم، افزود: تا امروز ۳۵ اثر از استان خراسان جنوبی در فهرست میراث طبیعی به ثبت رسیده است.
وی بابیان اینکه ۷۶۸ اثر تاریخی در استان داریم، گفت: در حوزه موزهها نیز رتبه اول در کشور راداریم.
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایعدستی و گردشگری خراسان جنوبی گفت: در دوران اسلامی استان خراسان جنوبی دارای تعداد زیادی از مساجد، بقاع متبرکه و بناهای متعدد مذهبی است.
وی بابیان اینکه مسجد سیدی در شهرستان فردوس از مساجد تاریخی استان محسوب میشود گفت: اکثر محققان حوزه معماری اسلامی این مسجد را از اولین مساجد خراسان بزرگ دانستهاند.
رمضانی مسجد جامع قاین، فردوس، افین و مسجد هندوالان درمیان را از جمله شاخصترین بناهای مذهبی استان ذکر کرد.
وی با اشاره به اینکه این استان در سدههای متأخر در مسیر شاهراه تجاری بوده است، افزود: تعداد زیادی کاروانها و رباتهای بینشهری در استان داریم که ربات آصف و ربات کل مرد ازجمله شاخصترین آنها است.
وی همچنین از بافتهای ارزشمند فرهنگی شهری و روستایی در استان خبر داد و گفت: بافت تاریخی خور، بافت تاریخی فورگ، بافت تاریخی نای بندان، بافت تاریخی اسفندیار و پیر حاجات در طبس ازجمله بافتهای باارزش روستایی استان است.
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی ادامه داد: بافت بشرویه یکی از ۱۱ بافت ثبتشده در فهرست آثار ملی کشور است.
رمضانی مدرسه حبیبیه در فردوس را از مدارس قدیمی در سطح کشور دانست و افزود: مدرسه معصومیه و مدرسه شوکتیه از دیگر مدارس قدیمی استان است.
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