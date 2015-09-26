حماسه هشت سال دفاع مقدس باعث اقتدار ایران شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید حسینعلی هاشمی در پنجمین روز از هفته دفاع مقدس و در صبحگاه مشترک نیروهای نظامی، انتظامی، بسیجیان، پرسنل و مدیران دستگاه های اجرایی شهرستان دامغان در محل میدان صبحگاه سپاه ناحیه این شهرستان، اظهار داشت: هفته دفاع مقدس فرصت بازگویی درس مقاومت است.

وی با تاکید بر اینکه جنگ تحمیلی و پایمردی ملت غیور ایران باعث استحکام نظام مقدس جمهوری اسلامی شد، تصریح کرد: دشمنان ایران اسلامی با راه انداختن جنگ، قصد خاموش کردن انقلاب و صدای آن را داشتند.

عضو شورای تأمین شهرستان دامغان خاطرنشان ساخت: انقلاب اسلامی ایران با رهبری امام راحل پیروزی بزرگی را برای ملت مسلمان رقم زد و این مهم عزت و سرافرازی را برای ما به ارمغان آورد.

هاشمی با بیان اینکه دفاع مقدس هرگز نباید فراموش شود، افزود: در دفاع مقدس ایثارگران و رزمندگان با ایمان و تقوی الهی غرور و تکبر دشمنان را شکستند.

وی ضمن عرض تسلیت به خانواده های جان باختگان حادثه دردناک منا در مکه مکرمه اظهار داشت: دولت سعودی برای شانه خالی کرده از زیر مسئولیت این فاجعه انسانی، حجاج را مقصر حادثه بیان کرده است.

دادستان عمومی انقلاب شهرستان دامغان اضافه کرد: وقوع حادثه منا از روی بی تدبیری آل سعود بود و مسئولان جمهوری اسلامی ایران باید از دولت عربستان بخواهند به این جنایات پاسخگو باشد.

هاشمی همچنین با تاکید بر ضرورت تحقق اقتصاد مقاومتی در راستای رشد اقتصادی جامعه، افزود: مسئولان به منویات رهبری توجه ویژه داشته باشند.

وی با اشاره به در پیش رو بودن پنجمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری و دهمین دوره مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: کاندیداها شأن نظام را حفظ کنند و به دنبال برگزاری یک انتخابات پرشور باشند.

سان مسئولان ارشد شهرستان از نیروهای نظامی و انتظامی حاضر در میدان، ادای احترام به مقام شامخ شهدا، اجرای عملیات راپل از سوی پاسداران تیپ۱۲ حضرت قائم آل محمد(عج) استان سمنان و اجرای عملیات رزمی از سوی بسیجیان رزمی کار ذوالفقار دامغان از دیگر برنامه های جنبی این صبحگاه مشترک بود.

در صبحگاه مشترک نیروهای نظامی و انتظامی، فرماندار، امام جمعه و اعضای شورای تأمین شهرستان دامغان حضور داشتند.

هفته گرامیداشت دفاع مقدس از ۳۱ شهریور آغاز و تا پنجم مهر ادامه دارد.