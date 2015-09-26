تکدی گری هدیه خشکسالی ۲۰ ساله به مردم سیستان و بلوچستان

به گزارش خبرنگار مهر، علی اوسط هاشمی روز شنبه در نشست شورای حفاظت از منابع آب سیستان و بلوچستان اظهار داشت: خشکسالی در استان موضوع ۲۰ ساله است و در این مدت خسارات فراوانی به مردم وارد شده است و سبب شکل گیری برخی ناهنجاری ها در استان شده است.

وی افزود: برنامه ریزی ها باید به گونه ای باشد که با تغییر الگوی کشت مشکل کم آبی و اشتغال مردم حل شود تا بتوان شاهد رفع این ناهنجاری های تحمیلی به مردم بود.

نماینده عالی دولت در سیستان و بلوچستان بیان کرد: از سویی الگوی کشت در استان نیز زمینه هدر رفت بسیاری از منابع آبی در استان شده که باید برای رفع آن چاره اندیشی کرد.

وی گفت: اکنون کاشت سنتی محصولات کشاورزی کاهش منابع آبی را برای استان در بر داشته است که کشت هندوانه در جنوب استان سهم بسیار زیادی از مصرف آب را به خود اختصاص داده است.

منابع آبی سیستان و بلوچستان ۸۰ درصد کاهش یافت

استاندار سیستان و بلوچستان با اشاره به وضعیت بحرانی منابع آبی استان بیان کرد: کاهش ۸۰ درصدی منابع آبی در این استان زنگ خطر بی آبی را به صدا درآورده که در این زمینه همگان باید حساس باشند.

وی گفت: ۱۷ میلیارد مترمکعب بارندگی در این استان تبخیر می شود. باید برای حفظ منابع آبی اگر بخواهیم دچار چالش نشویم، چاره اندیشی کرد.

هاشمی افزود: میزان بارش در استان تقریبا ۲۰ میلیارد متر مکعب در سال است که ۸۵ درصد آن ها به دلیل اقلیم خشک، وزش باد و طوفان تبخیر می شود.

وی افزود: از ۱۵ درصد باقی مانده هشت درصد معادل ۶.۱ میلیارد متر مکعب روان آب بوده و هفت درصد نیز معادل ۴.۱ میلیارد متر مکعب به سفره های آب زیر زمینی استان نفوذ می کند که مقابله با این پدیده نیازمند برنامه ریزی جامع است.

نماینده عالی دولت در سیستان و بلوچستان بیان کرد: باید برنامه های خوبی برای مدیریت و استحصال آب تهیه کنیم که این امر می تواند تهدید را از آینده استان دور کند، فکرها و اندیشه ها در راه مدیریت آب نباید تنها به سد سازی معطوف شود.

هاشمی اظهار داشت: از سویی برای حفظ منابع آبی باید با هرگونه حفاری ها و چاه های غیر مجاز به صورت جدی و قانونی برخورد شود تا دیگر افراد مجالی برای سودجویی نداشته باشند.

هاشمی تاکید کرد: دست اندرکاران حوزه آب و خاک سیستان و بلوچستان باید ظرف مدت ۴۵ روز سند آب این استان را تهیه کنند تا پس از تصویب بر اساس همین سند حرکت کنیم.