تبيين جايگاه عيد قربان در راديو کالچار سيرالئون

به گزارش خبرگزاری مهر،محمد معرفت، رایزن فرهنگی كشورمان در سيرالئون،در رادیوی بینالمللی کالچار ضمن توضیح روز عید قربان، به تشریح اهمیت بزرگداشت روزهایی اینچنین که از جلوههای زیبای فرهنگ اسلامی است، پرداخت.
رایزن فرهنگی كشورمان به بیان واقعه تاریخی اقدام به قربانی کردن حضرت اسماعیل (ع) توسط پدر بزرگوارش حضرت ابراهیم (ع) و سرافرازی پدر و فرزند از این آزمایش و امتحان الهی و انجام قربانی دیگری در راه خدا، پرداخت و گفت: کسانی که به حج و زيارت خانه خدا مشرف میشوند، در روز عید قربان به پیروی از حضرت ابراهیم (ع) و مطابق مناسک حجی که رسول خدا (ص) فرمودهاند: «خذوا عنی مناسککم» پس از عرفات و مشعر و مزدلفه از مسیر وادی محشر وارد منا میشوند و در ابتدا سراغ شیطان بزرگ، جمره عقبه، رفته و او را رمی، مینمایند و 7 سنگ به او میزنند؛ سپس برای قربانی کردن با نیتی خالصانه اقدام میكنند.
محمد معرفت در ادامه در پاسخ به اين سؤال خبرنگار کالچار رادیو که پرسید کسانی که به حج مشرف نمیشوند، آیا لازم است قربانی بدهند؟ گفت: قربانی کردن و توزیع آن بین مردم از شعائر جالبی است که در فرهنگ زیبای اسلامی وجود دارد و در جوامع اسلامی برخی از مسلمانان که برای آنها مقدور است و تمکن مالی دارند به آن عمل میكنند که از جمله فوايدی که به دنبال دارد؛ باعث الفت و مهربانی بین انسانها میشود و همچنین کارکردهایی دیگر و مثبتی که بر آن مترتب است.
وي ادامه داد: با اين حال این عمل برای کسانی که در روز عید قربان جهت انجام مناسک در منا حضور ندارند واجب نیست؛ اما انجام آن از شعائر الهی در فرهنگ اسلامی است و در روز عید جلوه بسیار زیبایی ایجاد میكند.
معرفت همچنين در پاسخ به سؤال ديگر خبرنگار رادیو، اظهار كرد: برای کسانی که در روز عید از تمکن لازم مالی برخوردار نیستند، کمتر از این هم امکان دارد چرا که «لا یکلف الله نفسا الا وسعها». همچنین در پاسخ به اینکه آیا کمتر از آن برای کسانی که نمیتوانند، پذیرفته است یا نه هم آيه قرآن «ومن یعمل مثقال ذرة خیراً یره» داريم؛ پس هرکس به هر اندازه که میتواند با نیت خالصانه در راه خدا قدمی بردارد، به استناد این آیه از قرآن کریم، پذیرفته است.
نماینده فرهنگی كشورمان در پاسخ به اين پرسش خبرنگار مبني بر اينکه از جمله کارهای شايستهاي که در این روز عید انجام دادن آنها سفارش شده است، چيست؟ گفت: بهترین کارها در این روز مبارک، در حد توان عمل به آن چیزهایی است که در فرهنگ اسلامی به آن توصیه و تأکید شده است. دیدار و ملاقات با بزرگترها به خصوص پدر و مادر، شفقت و مهربانی بیشتر به کودکان و نوجوانان و دادن هدایا و عیدی ـ که به زبان محلی به آن «سالمافو» گفته میشود ـ و همچنین عیادت از بیماران و ناتوانان و در حد توان رفع نیاز نیازمندان و ارايه اخلاق خوب و زیبا به دیگران از هر دین و آیینی که هستند و راز نیاز با خداوند متعال و خواستن و تقاضا فقط از او که امید میرود در این روز عید، اجابت شود.
پس از پاسخگویی به سؤالات دیگر خبرنگاران توسط رایزن فرهنگی كشورمان، معرفت در پايان مصاحبه ضمن قدردانی از مسئولین رادیوي بينالمللي کالچار رادیو، دوباره پیام تبریک ریيس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي از سوی دولت و ملت ایران خطاب به دولت و ملت و شخصیتهای فرهنگی و علمی و سیاسی سیرالئون و کشورهای منطقه قرائت كرد.
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