تیم ملی فوتسال بانوان ایران قهرمان آسیا شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های ملی فوتسال بانوان ایران و ژاپن در فینال رقابتهای قهرمانی آسیا از ساعت ۱۴:۳۰ امروز به وقت تهران برابر همدیگر صف آرایی کردند که تیم ایران با تک گل دقیقه ۱۸ فرشته کریمی در این بازی به پیروزی دست یافت و ببرای نخستین مرتبه عنوان قهرمانی این رقابتها را از آن خود کرد.

بانوان فوتسالیست ایران در این بازی بیشتر به دفاع و استفاده از ضدحملات دل بسته بودند و توپ و میدان در اختیار حریف ژاپنی بود که در نهایت بازی منطقی شاگردان سلیمانی نتیجه بخش بود تا این تیم جام قهرمانی را بالای سر ببرد.

این دیدار با قضاوت لیانگ کینیک یان از چین در سالن فوتسال نیلای برگزار شد که علی کفاشیان، الهه عرب عامری و مسئولان سفارت ایران در مالزی در محل برگزاری بازی حضور داشتند. همچنین بازیکنان تیم ملی فوتسال بانوان به احترام درگذشتگان حجاج در عربستان، بازوبند مشکی بسته و به زمین مسابقه رفته‌اند.

تیم ملی فوتسال بانوان ایران در مرحله گروهی این رقابتها به ترتیب برابر هنک‌گنگ با نتیجه ۶ بر صفر، ازبکستان با نتیجه ۹ بر یک و مالزی با نتیجه ۴ بر ۲ به پیروزی دست یافت. در دیدار نیمه نهایی هم شاگردان سلیمانی با یک گل از سد تایلند عبور کرده و به دیدار فینال رسیدند.

در دیدار رده‌بندی هم تیم تایلند با نتیجه ۴ بر یک از سد مالزی عبور کرد و به عنوان سومی این رقابتها دست یافت.