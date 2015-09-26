پیام ظریف به وزرای خارجه کشورهای اسلامی به مناسبت فاجعه منا

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان با ارسال پیامی به کلیه همتایان خود در کشورهای مختلف اسلامی که شهروندان آنها در حادثه روز عیدقربان در منا جان باخته و یا مجروح شده اند با آنها ابراز همدردی کرد .

وی در این پیام ابراز امیدواری کرده است کارگزاران اجرایی دولت عربستان با درک مسئولیت خطیر خود در جهت برگزاری بهینه مراسم حج زمینه های مشورت ,همکاری و استفاده از تجارب سایر کشورهای اسلامی در انجام فریضه حج را فراهم آورند .

در بخشی از این پیام همچنین آمده است:

متاسفانه این دومین حادثه دردناک در حج امسال بود که موجب جریحه دار شدن احساسات امت اسلامی گردید و امنیت و سلامت بخشي حجاجي را که به بیت الله الحرام مشرف شده بودند به مخاطره انداخت. امیدوارم كارگزاران اجرائی دولت عربستان با درک مسئولیت خطیر خود در جهت برگزاری بهینه مراسم حج زمینه های لازم برای مشورت ، همکاری و استفاده از تجارب سایر کشورهای اسلامی را در انجام این فریضه الهی فراهم نموده و مانع از بروز وقایع مشابه در آینده گردند.

وزیر امور خارجه کشورمان در پیام خود به همتایان در کشورهای اسلامی مراتب تسلیت و همدردی خود را به مردم و خانواده های بازماندگان این حادثه اعلام داشته و از خداوند متعال برای جان باختگان غفران الهی و برای مجروحین شفای عاجل مسالت نموده است.