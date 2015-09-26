دومین کنفرانس صنعت پخش ایران برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید جارودی، دبیر انجمن شرکتهای صنعت پخش ایران با اعلام این خبر گفت: توجه به جایگاه صنعت پخش و نقش مهم و تاثیرگذار آن در نظام تامین کشور، همچنین سطح وسیع خدمات رسانی و نیز میزان اشتغالزایی بالا و گردش مالی قابل توجه آن از ضرورت های برگزاری این کنفرانس است.

وی اظهار داشت: دستیابی به اهداف همراهی مثلث دولت، دانشگاه و صنعت در سال جاری با ورود به مباحث کاربردی تر و با رویکرد ارزش آفرینی اقتصادی و راهکارهای توسعه صنعت پخش از اهداف برگزار کنندگان این کنفرانس دو روزه است.

جارودی با اشاره به اینکه این کنفرانس دارای ۷ محور اساسی است، گفت: یکی از محورهای مهم این کنفرانس حوزه فناوری اطلاعات است که با توجه به اینکه شرکت های پخش ما هم اینک در این حوزه با چالش های زیادی روبرو هستند، این کنفرانس قصد دارد در زمینه مباحثی همچون استفاده از زیر ساخت فناوری اطلاعات به منظور توسعه کانال های توزیع، بحث و تبادل نظر کند.

دبیر دومین کنفرانس صنعت پخش ایران همچنین با اشاره به مشکلات این صنعت در ارتباط با حوزه فرابخشی و حاکمیتی یادآور شد: قصد داریم در این کنفرانس در کنار پرداختن به نقش حاکمیتی و تنظیمی دولت در توسعه، روان سازی و شفاف سازی نظام توزیع به مسایلی از قبیل رفع مشکلات موجود در عرصه قاچاق کالا و حذف واسطه های غیر قانونی در نظام توزیع بپردازیم.

وی افزود: حوزه توسعه فروش و بازاریابی از دیگر محورهای دومین کنفرانس صنعت پخش است که در آن مباحثی همچون نقش کانال های نوین توزیع و مدل های نوین قیمت گذاری و نیز نقش فروشگاه های زنجیره ای در کاهش هزینه های مصرف کنندگان مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.

جارودی گفت: در این کنفرانس که با حضور جمع زیادی از مدیران و کارشناسان صنعت پخش، استادان و دانشجویان دانشگاه ها و مدیران ارشد و میانی دولت در حوزه صنعت پخش برگزار می شود، شاهد بیش از ۱۲ سخنرانی کلیدی و اصلی خواهیم بود.

وی اضافه کرد: با توجه به حجم گسترده این صنعت و اهمیت آن در تامین نیازهای مردم کشور، مراسم افتتاحیه این کنفرانس با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت و نیز جمعی از مقام های دولتی، معاونان وزرا در وزارتخانه مذکور، نایب رییس اول مجلس شورای اسلامی، دبیر اتاق بازرگانی صنایع معدن و کشاورزی برگزار می شود.

دبیر انجمن شرکتهای صنعت پخش ایران تصریح کرد: با هدف مقایسه وضعیت این صنعت در ایران با وضعیت موجود در کشورهای پیشرفته دنیا تاکنون حضور دو نفر از استادان به نام بین المللی قطعی شده است.

همزمان با برپایی این کنفرانس، نمایشگاهی با هدف ارایه و معرفی آخرین دستاوردهای لجستیکی و نرم افزاری و همچنین شرکت های ارایه دهنده این خدمات برگزار می شود.