بایرن مونیخ جایگاه خود را در صدر جدول حفظ کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته هفتم رقابتهای بوندس لیگای آلمان از ساعت ۱۷ امروز شنبه با برگزاری پنج بازی همزمان ادامه یافت که طی آن در یکی از دیدارهای برگزار شده تیم بایرن مونیخ در زمین ماینتس با حساب ۳ بر صفر به برتری رسید.

گل‌های تیم بایرن را در این مسابقه رابرت لواندوفسکی (۵۱ و ۶۳) و کینگزلی کومان (۶۸) به ثمر رساندند. توماس مولر هم در دقیقه ۲۱ یک ضربه پنالتی را برای بایرن از دست داد. بایرن مونیخ با کسب هفتمین برد متوالی ۲۱ امتیازی شد و جایگاه خود را در صدر جدول رده‌بندی حفظ کرد.

نتایج دیدارهای همزمان روز شنبه به شرح زیر است:

* ماینتس صفر - بایرن مونیخ ۳

* وردربرمن صفر - بایرلورکوزن ۳

* اشتوتگارت یک - مونشن گلادباخ ۳

* وولفسبورگ یک - هانوفر یک

* آگزبورگ یک - هوفن هایم ۳