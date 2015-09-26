به گزارش خبرنگار مهر، پس از نشستی که رسول خادم با وزیر ورزش و جوانان داشت اعلام کرد تغییراتی را در کادر فنی تیم ملی کشتی فرنگی ایجاد خواهد کرد. یک روز پس از این ملاقات، شورای فنی فدراسیون کشتی تشکیل جلسه داد و به طور رسمی از محمد بنا دعوت کرد تا هدایت تیم ملی را برعهده بگیرد.

رسول جزینی مربی پیشین تیم ملی که سابقه همکاری با محمد بنا را هم دارد در صفحه اینستاگرام خود با اعلام خبر ارائه برنامه وی به فدراسیون کشتی نوشت: « محمد بنا در پاسخ نامه کتبی فدراسیون که به امضای حمید بنی‌تمیم در آمده بود، برنامه خود را برای حضور در تیم ملی به صورت کتبی ارائه کرد.

در این پاسخ هیپ درخواست مالی برای شخص آقای بنا نیست و تمام موارد در جهت صرفا منافع مالی و موفقیت کشتی در المپیک می باشد.»