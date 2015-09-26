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۴ مهر ۱۳۹۴، ۱۶:۳۸

نشست نقد و بررسی کتاب «آن بیست و سه نفر» در رشت برگزار شد

نشست نقد و بررسی کتاب «آن بیست و سه نفر» در رشت برگزار شد

رشت - نشست نقد و بررسی کتاب «آن بیست و سه نفر» با حضور نویسنده این اثر در رشت برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در نشست نقد و بررسی کتاب «آن بیست و سه نفر» که عصر شنبه برگزار شد، رییس بنیاد حفظ آثار و ارزش های دفاع مقدس در گیلان با بیان اینکه بخش زیادی از ادبیات مقاومت در کشور مرهون تلاش نویسندگان در این عرصه است اظهار کرد: کسانی که درباره دفاع مقدس قلمفرسایی کرده اند، جلوی آثار وارداتی درباره جنگ و انقلاب را گرفته و اجازه ندادند که این واقعه تاریخی تحریف شود.

رسول جلایی پور افزود: مسیر انتقال ارزش های دفاع مقدس تنها از راه اتصال افرادی که حرف برای گفتن دارند با کسانی است که می توانند این گفته ها را به بهترین شکل درآورده و خاطرات شفاهی را به صورت مکتوب و ماندگار در آورند.

وی ادامه داد: روایت صحیح و به دور از بزرگ نمایی در آثار دفاع مقدس بسیار حائز اهمیت بوده و رسالتی است که بر دوش نویسندگان به عنوان امانت داران وجود دارد.

جلایی پور تصریح کرد: انتشار کتاب هایی از قبیل «آن بیست و سه نفر» حرکت عظیم فرهنگی در جریان فرهنگی کشور است که می تواند ادامه دار باشد.

در این مراسم احمد یوسف زاده نویسنده این کتاب به بیان خاطراتی از دوران اسارت خود و ۲۲ نوجوان دیگری که خاطرات اسارتشان دستمایه خلق این اثر شده پرداخت.

در ادامه حمید رضا شکارسری منتقد ادبی به نقد و بررسی کتاب «آن بیست و سه نفر» پرداخت و از این اثر به عنوان کتابی موفق در فرم و محتوا یاد کرد.

کتاب «آن بیست و سه نفر» برگرفته از خاطرات خود نوشت احمد يوسف زاده حکایتی است واقعی از زندگی ۲۳ نوجوان ایرانی که در عملیات بیت‌المقدس به اسارت نیروهای بعثی در آمدند.

کد مطلب 2924989

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