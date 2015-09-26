حادثه منا ناشی از بی کفایتی آل سعود در مدیریت مناسک حج است

به گزارش خبرنگار مهر، بمناسبت کشته شدن جمعی از حجاج بیت الحرام به خاطر بی کفایتی آل سعود در حادثه منا مدارس حوزه های علمیه امروز شنبه تعطیل شد و طلاب با شرکت در مراسمی انزجار و نفرت خود را از دولت سعودی اعلام کردند.

در این مراسم که با حضور مدیریت حوزه علمیه، جمعی از اساتید و طلاب و روحانیون در سالن اجتماعات مدرسه علمیه حضرت امام صادق (ع) برگزار شد حجت الاسلام علی عباسی ضمن تسلیت این حادثه غمبار و خونین گفت: امروز متاسفانه دولت سعودی که باید به فکر برگزاری مراسم حج ابراهیمی باشد در راه نابودی مردم مظلوم و بی دفاع یمن و کمک رسانی به داعش و ایادی تروریستی تکفیری در کشور سوریه و عراق گام برمی دارد.

حجت الاسلام عباسی بیان کرد: امروز که آل سعود در منطقه و در کشورهای سوریه و عراق شکست تلخی از مردم خورده اند این مراسم ابراهیمی را رها کرده و هرگز آمادگی لازم و ایمن را برای برگزاری حج ندارند.

معاونت تهذیب حوزه علمیه قزوین یادآورشد: بی کفایتی آل سعود در این فاجعه غم بار بسیار مشهود است و نداشتن صلاحیت لازم برای برگزاری مناسک حج که باعث این فاجعه خونین و حادثه ای دیگر در موسم حج شد نشان می دهد برای اداره این مناسک باید فکری کرد.

وی گفت: بی لیاقتی آل سعود حج امسال را خونین کرده و باید مسئولین وزارت امور خارجه موضع ایران را قاطعانه اعلام کنند.

این استاد حوزه علمیه ادامه داد: کشور جنایتکار عربستان سعودی همیشه از گروههای تروریستی حمایت کرده و حتی به فکر مداوای مجروحین در کشور خودشان و یا در تل آویو هستند.

حجت الاسلام عباسی با اشاره به آیاتی از قرآن کریم نسبت به ظالمین بیان کرد: با توجه به آیات نورانی قرآن هرکس که ظلمی کند خداوند عذاب دردناکی به آنها خواهد چشاند که نمونه آن همین دولت آل سعود بوده که در مقابل خداوند ایستاده اند.

حجت الاسلام عباسی تصریح کرد: حکام بی لیاقت آل سعود و شاهزاده های خوش گذران آنها با ساخت کاخهای مجلل در این شهر بیشتر به کارهای مفاسد اخلاقی روی آورده و این افراد داعیه دار خادمین حرمین و در حقیقت ضد خانه خدا هستند.

وی بیان کرد: این افراد عامدانه سد مسجدالحرام شدند و ظلم بزرگی به همه مسلمانان جهان کردند و جنایت بزرگی رقم زدند که در تاریخ بی سابقه است.

حجت الاسلام عباسی به پیروزی های بزرگ توسط حزب الله در منطقه اشاره کرد و گفت: تمام گروههای تروریستی از سوی کشور عربستان حمایت مالی و تسلیحاتی می شوند ولی خوشبختانه دیدید که حزب الله لبنان در جنگهای ۳۳ روزه و۲۲ روزه با رهبری سید حسن نصرالله چنان اسراییل را زمین گیر کرد که امروز اسرائیل توان مقابله نظامی با این گروه را ندارد.

وی ضمن قدردانی از دست اندرکاران برگزاری بزرگداشت علما و فرزانگان در استان قزوین یادآور شد: حوزه علمیه خوشبختانه در برگزاری نکوداشت علما و روحانیون پیشگام بوده و خود طلاب مدارس علمیه این مراسم را به خوبی برگزار می کنند.

طلاب مدارس علمیه سپس در محوطه مدرسه شیخ الاسلام تجمع کرده و با شعارهای مرگ برآل سعود مزدور، مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل، عزا عزاست امروز، روز عزاست امروز، مهدی صاحب زمان صاحب عزاست امروز، نفرت خود را از بی کفایتی آل سعود با صدور قطع نامه ای اعلام کردند.