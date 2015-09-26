تیم ویژه جستجو در مراکز نگهداری اجساد را برعهده دارد/ آخرین آمار

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید محمدی با اشاره به پیگیری ها برای یافتن مفقودان حادثه منا گفت: ستاد بحران با تشکیل ده تیم پزشکی و امدادی به مراکز بیمارستانی سعودی ها سرکشی می کنند و یک تیم ویژه هم به مراکز نگهداری اجساد جان باختگان حادثه تلخ منا سرکشی می کند .

وی افزود: اگرچه به دلیل گستردگی حادثه و اجساد حجاج کشورهای مختلف، کار بررسی به سختی انجام می شود؛ متاسفانه سعودی ها نتوانستند مقدمات کار را به خوبی فراهم کنند و همین باعث بروز مشکلات متعدد شده است.

معاون سازمان حج و زیارت اضافه کرد: یک تیم هم کار شناسایی و تحویل اجساد را دنبال می کند. ضمن اینکه تلاش ها برای شناسایی مفقودین ادامه دارد و گروه های مختلف در بیمارستان های شهرهای بزرگ سعودی در حال جستجو هستند.