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۴ مهر ۱۳۹۴، ۱۶:۲۸

معاون سازمان حج و زیارت:

تیم ویژه جستجو در مراکز نگهداری اجساد را برعهده دارد/ آخرین آمار

تیم ویژه جستجو در مراکز نگهداری اجساد را برعهده دارد/ آخرین آمار

رئیس عملیات حج 94 با اشاره به اینکه آمار مصدومان و جان باختگان تغییری نکرده است، گفت: 325 مفقود و 136 جان باخته ایرانی آخرین آمار ما از حادثه تلخ منا است.

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید محمدی با اشاره به پیگیری ها برای یافتن مفقودان حادثه منا گفت: ستاد بحران با تشکیل ده تیم پزشکی و امدادی به مراکز بیمارستانی سعودی ها سرکشی می کنند و یک تیم ویژه هم به مراکز نگهداری اجساد جان باختگان حادثه تلخ منا سرکشی می کند .

وی افزود: اگرچه به دلیل گستردگی حادثه و اجساد حجاج کشورهای مختلف، کار بررسی به سختی انجام می شود؛ متاسفانه سعودی ها نتوانستند مقدمات کار را به خوبی فراهم کنند و همین باعث بروز مشکلات متعدد شده است.

معاون سازمان حج و زیارت اضافه کرد: یک تیم هم کار شناسایی و تحویل اجساد را دنبال می کند. ضمن اینکه تلاش ها برای شناسایی مفقودین ادامه دارد و گروه های مختلف در بیمارستان های شهرهای بزرگ سعودی  در حال جستجو هستند.

کد مطلب 2925001
سیامک صدیقی

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