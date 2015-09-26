آل سعود در راستای سیاست های آمریکایی و صهیونیستی حرکت می کند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عبدالکریم عابدینی روز دوشنبه در جمع طلاب و روحانیون قزوین که در اعتراض به حادثه مکه و منا و بی کفایتی آل صعود در مدیریت مناسک حج، در مقابل مدرسه شیخ‌الاسلام قزوین تجمع کردندبودند گفت: همه توان آل سعود در راستای سیاست های آمریکایی و صهیونیستی داعش قرار دارد.

حجت الاسلام حسین عابدینی در این تجمع بیان کرد: همراهی و کمک های آشکار و پنهان رژیم جنایتکار آل سعود نسبت به سیاست های آمریکا و اسرائیل آنها را از وظایف اصلی خود که تأمین امنیت و خدمت رسانی مناسب به حجاج بیت الله الحرام است، بازداشته است.

مسئول دفتر نماینده ولی فقیه در استان تصریح کرد: در حال حاضر آل سعود خود را درگیر کشتار مردم یمن کرده و فرماندهان نظامی خود را به این کشور گسیل داشته و طبیعی است نظامیانش نتوانند یک جمعیت دومیلیون نفری اداره کنند.

وی گفت: سعودیها در راستای سیاست های آمریکا و صهیونیست و داعش قرار دارند و اگر از اقدامات ضد اسلامی خود دست برندارند جوامع اسلامی ادامه سلطه آنها را در مکه و مدینه تحمل نخواهند کرد.

عابدینی یادآور شد: به لطف الهی با شکست سیاست های ضداسلامی آل سعود شاهد اتحاد بیشتر کشورهای اسلامی و تجدید نظر در مدیریت حرمین شریفین خواهیم بود که در صورت فرارسیدن چنین روزی مجد و شوکت بیش از پیش اسلام و مسلمین محقق خواهد شد.

امام جمعه قزوین اظهار داشت: شرایط امروز نیازمند هوشیاری و وحدت همه جانبه کشورهای اسلامی است تا اجازه ندهند حکومت های نالایق بر سرنوشت حرمین تصمیم گیرنده باشند و با بی کفایتی به مسلمانان آسیب برسانند.

در این مراسم طلاب و روحانیون با سردادن شعارهای مرگ بر آل سعود و مرگ بر صهیونیست انزجار خودرا نسبت به سردمداران بی لیاقت سعودی نشان دادند.