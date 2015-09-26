اسامی زائران مفقودی و مصدوم خراسان رضوی در منا اعلام شد

به گزارش خبرنگاران مهر، بر اثر فاجعه غم انگیز منا که منجر به جان باختگان بسیاری از هموطنان ما در کشور عربستان شد بیشترین آمار جان باختگان و همچنین افراد مفقود شده به خراسان رضوی اختصاص داشت که بر همین اساس اداره کل حج و زیارت خراسان رضوی آخرین اطلاعات و فهرست اسامی زائران دچار حادثه در این فاجعه را در اختیار رسانه ها قرار داد.

فهرست زائران خراسان رضوی جان باخته، مصدوم و مفقود شده به شرح ذیل اعلام شده است:

ردیف نام نام خانوادگی شماره کاروان استان وضعیت ۱ حسین سبیانی ۱۹۰۲۹ خراسان رضوی فوتی ۲ محمد رضا سلیمانیان درچه ۱۹۰۲۹ خراسان رضوی فوتی ۳ غلامعلی شاهین ۱۹۰۲۹ خراسان رضوی فوتی ۴ علی اصغر مهرآباد ۱۹۰۲۹ خراسان رضوی فوتی ۵ جواد نمازی مکی ۱۹۰۲۹ خراسان رضوی فوتی ۶ محمد ابراهیم احمد آبادی ۱۹۰۳۳ خراسان رضوی فوتی ۷ عبد الصمد خانی ۱۹۰۳۳ خراسان رضوی فوتی ۸ رضا عارف خانی ۱۹۰۳۳ خراسان رضوی فوتی ۹ محمد اسماعیل فخری ۱۹۰۳۳ خراسان رضوی فوتی ۱۰ محمد علی فرخاری ۱۹۰۳۳ خراسان رضوی فوتی ۱۱ علی اکبر قدم گاهی ۱۹۰۳۳ خراسان رضوی فوتی ۱۲ اسماعیل گندابی ۱۹۰۳۳ خراسان رضوی فوتی ۱۳ احمد لطفی ۱۹۰۳۳ خراسان رضوی فوتی ۱۴ محمد طاهر ماروسی ۱۹۰۳۳ خراسان رضوی فوتی ۱۵ ابراهیم محمدی ۱۹۰۳۳ خراسان رضوی فوتی ۱۶ علیرضا باغانی ۱۹۲۸۹ خراسان رضوی فوتی ۱۷ علی اکبر باغانی ۱۹۲۸۹ خراسان رضوی فوتی

ردیف نام نام خانوادگی شماره کاروان استان وضعیت ۱۸ رجب علی جمعه اربانی ۱۹۲۸۹ خراسان رضوی فوتی ۱۹ علی اکبر حسینی ۱۹۲۸۹ خراسان رضوی فوتی ۲۰ علی رجبی محمد آباد ۱۹۲۸۹ خراسان رضوی فوتی ۲۱ علی اصغر شهرآبادی ۱۹۲۸۹ خراسان رضوی فوتی ۲۲ احمد عباسی ۱۹۲۸۹ خراسان رضوی فوتی ۲۳ سید جلال جلال زاده ۱۹۳۷۲ خراسان رضوی فوتی ۲۴ علیرضا بقایی ۱۹۳۷۳ خراسان رضوی فوتی ۲۵ محمد سعید دانش طلب ۱۹۳۷۳ خراسان رضوی فوتی ۲۶ شهریار شادمند ۱۹۳۷۳ خراسان رضوی فوتی ۲۷ حسین صبور ابراهیمی ۱۹۳۷۳ خراسان رضوی فوتی ۲۸ غلامرضا غلامی ۱۹۳۷۳ خراسان رضوی فوتی ۲۹ غلام عباس قادری ۱۹۳۷۳ خراسان رضوی فوتی ۳۰ هادی میرزایی ۱۹۳۷۳ خراسان رضوی فوتی ۳۱ حسین میرمرتضوی ۱۹۳۷۳ خراسان رضوی فوتی ۳۲ ابراهیم میان آبادی ۱۹۳۸۹ خراسان رضوی فوتی ۳۳ محمد نوری استادی ۱۹۴۰۲ خراسان رضوی فوتی

ردیف نام نام خانوادگی شماره کاروان استان وضعیت ۱ محمد جواد موحدی ۱۹۰۰۶ خراسان رضوی مصدوم ۲ حسین آبادی ۱۹۰۲۹ خراسان رضوی مصدوم ۳ محمود جوان ۱۹۰۳۳ خراسان رضوی مصدوم ۴ ابوالفضل صفاجو ۱۹۰۳۳ خراسان رضوی مصدوم ۵ محمد شاه محمدی ۱۹۲۸۹ خراسان رضوی مصدوم ۶ مریم شاه محمدی ۱۹۲۸۹ خراسان رضوی مصدوم ۷ حسین مجدی ۱۹۲۸۹ خراسان رضوی مصدوم

ردیف نام نام خانوادگی شماره کاروان استان وضعیت ۱ علی اصغر روشن روان ۱۹۰۰۹ خراسان رضوی مفقودی ۲ علی تقوی طلب ۱۹۰۲۹ خراسان رضوی مفقودی ۳ محمد جاتن ۱۹۰۲۹ خراسان رضوی مفقودی ۴ عبداله حصاری ۱۹۰۲۹ خراسان رضوی مفقودی ۵ محمدابراهیم دهنوی ۱۹۰۲۹ خراسان رضوی مفقودی ۶ امیر رحمت نیا ۱۹۰۲۹ خراسان رضوی مفقودی ۷ حسن زردی ۱۹۰۲۹ خراسان رضوی مفقودی ۸ اسماعیل سلیمانیان ۱۹۰۲۹ خراسان رضوی مفقودی ۹ علی سمنانی ۱۹۰۲۹ خراسان رضوی مفقودی ۱۰ ابوالفضل شورایی ۱۹۰۲۹ خراسان رضوی مفقودی ۱۱ حسین شورایی ۱۹۰۲۹ خراسان رضوی مفقودی ۱۲ غلامعلی عشقی ۱۹۰۲۹ خراسان رضوی مفقودی ۱۳ عباس علی آبادی ۱۹۰۲۹ خراسان رضوی مفقودی ۱۴ محمدمهدی فلاح هروی ۱۹۰۲۹ خراسان رضوی مفقودی ۱۵ محمدرضا واعظی ۱۹۰۲۹ خراسان رضوی مفقودی ۱۶ حسین اصغر خیرآبادی ۱۹۰۳۳ خراسان رضوی مفقودی ۱۷ محمدرضا حاجتمند ۱۹۰۳۳ خراسان رضوی مفقودی ۱۸ سیدحسن حسینی ۱۹۰۳۳ خراسان رضوی مفقودی ۱۹ سیداحمد حسینی ۱۹۰۳۳ خراسان رضوی مفقودی ۲۰ غلامرضا داغستانی ۱۹۰۳۳ خراسان رضوی مفقودی ۲۱ ابوالفضل دشتی ۱۹۰۳۳ خراسان رضوی مفقودی ۲۲ مرادعلی رنجیدنی ۱۹۰۳۳ خراسان رضوی مفقودی

ردیف نام نام خانوادگی شماره کاروان استان وضعیت ۲۳ حسین سرفرازی ۱۹۰۳۳ خراسان رضوی مفقودی ۲۴ حسین شیخانی ۱۹۰۳۳ خراسان رضوی مفقودی ۲۵ سیدعلی محمد شیدآبادی ۱۹۰۳۳ خراسان رضوی مفقودی ۲۶ علی عطایی ۱۹۰۳۳ خراسان رضوی مفقودی ۲۷ حسن فتح ابادی ۱۹۰۳۳ خراسان رضوی مفقودی ۲۸ محمدتقی فرخاری ۱۹۰۳۳ خراسان رضوی مفقودی ۲۹ براتعلی فرخاری ۱۹۰۳۳ خراسان رضوی مفقودی ۳۰ محمدحسن فرخاری ۱۹۰۳۳ خراسان رضوی مفقودی ۳۱ حسن کاشفی ۱۹۰۳۳ خراسان رضوی مفقودی ۳۲ محسن کمیلی مقدم ۱۹۰۳۳ خراسان رضوی مفقودی ۳۳ محمد گلشنی ۱۹۰۳۳ خراسان رضوی مفقودی ۳۴ حبیب اله ماروسی ۱۹۰۳۳ خراسان رضوی مفقودی ۳۵ محمد محمدی ۱۹۰۳۳ خراسان رضوی مفقودی ۳۶ حسن مرشدی ۱۹۰۳۳ خراسان رضوی مفقودی ۳۷ غلامعلی مهربانی ۱۹۰۳۳ خراسان رضوی مفقودی ۳۸ سید علی احمدیان زاده ۱۹۰۵۴ خراسان رضوی مفقودی ۳۹ علیرضا مهان نواز ۱۹۰۵۸ خراسان رضوی مفقودی ۴۰ حسن مشهدی خوشخو ۱۹۱۰۰ خراسان رضوی مفقودی ۴۱ محمود دشتی ۱۹۲۸۹ خراسان رضوی مفقودی ۴۲ هادی ذاکری ۱۹۲۸۹ خراسان رضوی مفقودی ۴۳ سید جعفر کهنه ۱۹۲۸۹ خراسان رضوی مفقودی ۴۴ حسین نورانی ۱۹۲۸۹ خراسان رضوی مفقودی