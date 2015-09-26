آل سعود باید هزینه بی کفایتی اش در فاجعه منا را بپردازد

آیت الله سیداحمد خاتمی، امام جمعه موقت تهران در گفتگو با خبرنگار مهر پیرامون جنایاتی که توسط آل سعود در منا رخ داده، اظهار داشت: جنایت آل سعود در مکه مورد محکومیت همه مسلمانان قرار گرفته است اما آنچه الان مهم است این است که بعد از رخ دادن این حادثه در منا چه باید کرد. باید دید از الان به بعد چه باید کرد. نباید آل سعود را در این قضیه بی هزینه گذاشت به تعبیر مقام معظم رهبری، آل سعود باید مسئولیت خود را بپذیرند.

وی با تأکید بر اینکه مسئولان ما این موضوع را که آل سعود بی کفایتی کرده است دنبال کنند، اظهارداشت: به خاطر بی کفایتی آنها اجساد حاجیان تا چندین ساعت بر روی زمین مانده بود. روز حادثه منا شاه سعودی می گوید که ما همچنان به یمن حمله خواهیم کرد. یقیناً جنایت آل سعود در یمن خودش را در منا نشان داد. نیروهای انتظامی و امنیتی عربستان که برای اداره مراسم حج تبحر داشتند توسط آل سعود برای جنایت به یمن فرستاده شده بودند و نیروهایی که بی تجربه و ناپخته بودند را برای اداره مراسم حج نگه داشته بودند و اداره مراسم را به آنها سپردند.

امام جمعه موقت تهران با اشاره به اینکه همچنین ماشین شاهزاده عربستان به همراه چند صد محافظ شخصی و پلیس در حال عبور از آنجا بوده که باعث بسته شدن راه حجاج شده بود، بیان کرد: با مجموع این مسائل به طور یقین، آل سعود محکوم اصلی این جنایات است و باید پاسخگو باشد. آل سعود هم اکنون، هم در مکه و مدینه و هم در یمن در حال جنایت است.

عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری نسبت به حجاج وفات یافته ایرانی و خانواده های آنها گفت: در مورد حاجیان ایرانی که در منا دچار این حادثه شدند باید گفت که در بهترین حالات این خوبان به دیدار خدا رفتند و مصداق «وَ مَنْ یَخْرُجْ مِنْ بَیْتِهِ مُهاجِراً إِلَى اللَّهِ وَ رَسُولِهِ ثُمَّ یُدْرِکْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّه» شدند. آنها خانه خدا را زیارت کردند و بعد هم به دیدار خود خدا رفتند. کعبه یک سنگ نشانی است که ره گم نشود/ حاجی احرام دگر بند ببین یار کجاست. حجاج ایرانی وفات یافته در منا قطعاً در نزد خداوند حال خوشی دارند. از خداوند می خواهیم که باران صبرش را بر بازماندگان و فوت شدگان بریزد.