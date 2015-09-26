آماده دیپلماسی فعال محیط زیستی با همسایگان هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حسن روحانی در اجلاس سران توسعه ۲۰۱۵ که در مقر سازمان ملل برگزار شده بود گفت: در آغاز سخنم لازم می دانم با ابراز تاسف شدید از حادثه دلخراشی که برای هزاران نفر مسلمان و از جمله ایرانیان، در منا در روز پنجشنبه رخ داد، مراتب تسلیت خود را به خانواده هایی که در سوگ درگذشتگان این مصیبت عزادار شده اند، ابراز و بر ضرورت رسیدگی سریع نسبت به آسیب دیدگان و همچنین بررسی علل و عوامل این حادثه و حوادث مشابه در مراسم حج امسال تاکید نمایم.
متن کامل سخنان رئیس جمهور بدین شرح است:
عالیجنابان، خانمها و آقایان
مشکلات محیط زیست، به ما انسانهای کره زمین آموخته است که همگی در یک کشتی نشستهایم و بدانیم که هر آنچه دیگران انجام میدهند، بر سرنوشت ما نیز مؤثر است و نمیتوان صرفنظر از اینکه دیگران چگونه زندگی میکنند، به امنیت و آسایش خود دل بست . بدون همکاری گسترده در سه سطح ملی، منطقهای و بین المللی، دست یافتن به «اهداف توسعه پایدار» بسیار دشوار است. این همکاری باید ملهم از آگاهی ناشی از سرنوشت واحد و تعهد مشترک در قبال مسئولیتهای مهم انسانی باشد.
سرنوشت مشترک، مستلزم هدف مشترک است، اما به معنای یکسان بودن مسئولیتهای همه نیست. دستیابی به آرمانهای توسعه پایدار بعد از ۲۰۱۵ بدون لحاظ کردن مسئولیت کشورها و سهم آنها در پیدایش وضعیت فعلی محیط زیست، ناممکن بوده و به مناقشهای بیحاصل میانجامد.
حضار محترم
همان طور که در «اجلاس سران تغییرات آب و هوا» گفتم ، منطقه غرب آسیا تنها با شرایط اقلیمی گرمتر و چالشهای خشکسالی ممتد و گسترده مواجه نیست، بلکه با فاجعه تروریسم و خشونت افراطی نیز دست به گریبان است. به عبارتی، خشونت علیه طبیعت و انسانها، دو فاجعه بزرگ منطقه غرب آسیاست.
من دو سال پیش زمانی که از «جهان علیه خشونت و افراطیگری» سخن گفتم؛ هر دو فاجعه و تاثیر متقابل آنها را مد نظر داشتم. تروریستها در سرزمینهای فقیر و زخمخورده از بحرانهای محیط زیستی؛ رشد کرده، تکثیر شده و چون ریزگردها به راحتی مرزها را در می نوردند. گروههای تروریستی، «اهداف توسعه پایدار» را زیر پا میگذارند، و تداوم این وضعیت به فقر و تخریب بیشتر محیط زیست میانجامد. تروریسم و خشونت، ضمن خسارت آشکار به محیط زیست، توسعه پایدار را از دستور کار کشورها خارج کرده و منابع کشورها را صرف مبارزه با نا امنی می کند.
خانمها و آقایان
جمهوری اسلامی ایران پیش از این، مجدانه و عمیقاً به تحقق اهداف توسعه هزاره، یاری رسانده و مشارکت فعالی در تدوین دستور کار توسعه پس از ۲۰۱۵ داشته، و از این به بعد نیز همکاری سازندهای برای اجرای تعهدات خود در سطوح ملی، منطقهای و بینالمللی خواهد داشت. دولت من به عنوان دولت محیط زیستی، سیاستهای خود را بر اساس رویکردی متوازن میان توسعه اقتصادی و حفاظت از محیط زیست تنظیم می کند.
افزایش آشکار حساسیت های زیست محیطی در میان اقشار مختلف مردم کشورم،وارد کردن آموزشهای محیط زیستی به برنامه درسی مدارس، بازنگری جدی در سیاست های سد سازی،احیای تالاب های در خطر و تلاش شبانه روزی برای احیای دریاچه های در خطر نابودی، تنها بخش کوچکی از التزام این دولت به اهداف توسعه پایدار است.
فرایند طیشده در دو سال گذشته و حصول توافق هستهای میان ایران و ۱+۵، شرایط مساعدی برای همکاریهای منطقهای و بینالمللی، از جمله در زمینه محیط زیست فراهم آورده است. ما مشتاقیم از طریق دیپلماسی فعال محیط زیستی با همسایگان خود در زمینه توسعه پایدار منطقه ای همکاری کنیم و در سایه روابط سازنده با دیگر کشورها و همکاریهای فناورانه، انتقال دانش و مشارکت در فعالیتهای علمی مشترک، سهم خود را در ساختن جهانی پایدارتر و مصون از تهدیدهای محیط زیستی ایفا کند. از توجه شما سپاسگزارم.
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