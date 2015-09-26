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۴ مهر ۱۳۹۴، ۱۷:۱۲

وزیر خارجه عراق حضور نیروهای زمینی خارجی در این کشور را رد کرد

وزیر خارجه عراق حضور نیروهای زمینی خارجی در این کشور را رد کرد

«ابراهیم الجعفری» وزیر خارجه عراق با بیان اینکه بغداد از هیچ کشوری برای اعزام نیروهای زمینی به این کشور درخواست نکرده است، تصریح کرد: در حال حاضر هیچ نیروی نظامی زمینی در عراق وجود ندارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فرات نیوز، «ابراهیم الجعفری» وزیر خارجه عراق در سخنانی اخبار منتشر شده در برخی رسانه ها مبنی بر حضور نیروهای نظامی زمینی در این کشور را تکذیب کرد.

بر اساس این گزارش، وی در این زمینه با بیان اینکه بغداد تاکنون از هیچ کشوری برای اعزام نیروهای زمینی خارجی درخواست نکرده است، تصریح کرد: عراق از قدرت کافی برای مبارزه با داعش برخوردار است.

وی با اشاره به پیشروی های ارتش و نیروهای مردمی در مقابله با داعش در برخی از مناطق کشور گفت: وجود غیرنظامیان در مناطقی از کشور موجب شده تا روند آزادسازی برخی نقاط با کندی پیش رود.

وزیر خارجه عراق با بیان اینکه امروز داعش نه تنها خطری برای عراق بلکه برای تمام منطقه است، اظهار داشت: در حال حاضر شاهد اقدامات تروریستی گسترده این گروه تکفیری در کشورهای منطقه هستیم.

کد مطلب 2925039

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