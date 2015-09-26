راهیابی حوزه دریایی به برنامه توسعه ششم افتخار دولت است

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم گرامیداشت دریانوردی، ایمنی و حفاظت محیط زیست دریایی و صنعت بیمه با حضور معصومه ابتکار معاون رییس جمهوری و رییس سازمان حفاظت محیط زیست، پروین فرشچی معاون محیط زیست دریایی، محمدرضا قادری مدیرکل نجات و حفاظت دریایی سازمان بنادر و دریانوردی و جمعی از صاحب نظران این بخش در ۴ مهر در سالن سرو سازمان حفاظت محیط زیست، برگزار شد.

پروین فرشچی ضمن گرامیداشت شهدای غواص دفاع مقدس، گفت: هر سال روز جهانی دریانوردی در هفته آخر سپتامبر جشن گرفته می شود. سازمان بین المللی دریانوردی به عنوان یک سازمان تخصصی سازمان ملل بخاطر اهمیت صنعت دریانوردی در صنعت جهان، این روز را به عنوان روز جهانی دریانوردی معرفی کرده است.

وی با تاکید براینکه ایران هم اکنون به دریا و سواحل اهمیت زیادی می دهد، ادامه داد: سازمان بنادر و دریانوردی به عنوان متولی اصلی اجرای کنوانسیون مارپول و ضمائم شش گانه آن فعالیت های زیادی را برای مقابله با آلودگی های نفتی، زباله های دریایی و فاضلاب را انجام می دهد.

برای اولین بار شاهد آن هستیم که سند توسعه فناوری دریایی، سند توسعه صنایع دریایی و به موازات آن ها سند محیط زیست دریایی در کشور راه خودش را برای برنامه ششم باز بکند.

وی ادامه داد: ایران از اولین کشورهایی است که به مسائل دریانوردی اهمیت داده است و در دریا حضور داشتند؛ ایرانیان باستان ۱۰ مرداد را روز دریا نامگذاری کرده بودند و از این روز را روز آغاز آرامش دریاها می دانستند. اما متاسفانه در یک دوره ای از دریای خزر، خلیج فارس و دریای عمان غافل شدیم.

فرشچی با اشاره به اینکه مسئولان امروزه به دریا محور بودن کشور تاکید دارند و راهیابی حوزه دریایی به برنامه ششم توسعه افتخار دولت در دو سال گذشته است، افزود: خوشبختانه در برنامه توسعه ششم، به دنبال آن هستیم که مسائل دریایی را در برنامه های کلان اجرایی دنبال کنیم. امیدواریم با عزم ملی و فراملی که داریم بتوانیم توسعه صنایع دریایی را در راستای حفاظت از محیط زیست، دریاها و سواحل، به عنوان توسعه پایدار مطرح بکنیم.

معاونت محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست در پایان خاطر نشان کرد: امیدواریم سال آینده این برنامه با گستردگی بیشتری ادامه داشته باشد.