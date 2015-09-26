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۴ مهر ۱۳۹۴، ۲۲:۰۷

هفته ششم لالیگا؛

توقف نابهنگام رئال مادرید برابر مالاگا/ فرصت صدرنشینی از دست رفت

توقف نابهنگام رئال مادرید برابر مالاگا/ فرصت صدرنشینی از دست رفت

تیم فوتبال رئال مادرید با تساوی خانگی برابر مالاگا در هفته ششم رقابتهای لالیگای اسپانیا شانس بازگشت به صدر جدول رده‌بندی را از دست داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال رئال مادرید شانس پس گرفتن صدرنشینی از بارسلونا را از دست داد. رئالی‌ها که در هفته ششم این رقابتها در ورزشگاه سانتیاگو برنابئو به مصاف مالاگا رفته بودند مقابل دفاع فشرده این تیم و نیز درخشش کامنی دروازه بان کامرونی مالاگا تن به تساوی بدون گل دادند. نوردین آمرابت از مالاگا در دقیقه ۷۷ این بازی با دریافت کارت قرمز اخراج شد.

رئال مادرید با این تساوی غیرمنتظره ۱۴ امتیازی شد و شانس بازگشت به صدر جدول را از دست داد و با یک امتیاز کمتر نسبت به بارسلونا در رده دوم جدول ایستاد. مالاگا هم با ۳ امتیاز در رده پانزدهم قرار دارد.

کد مطلب 2925050

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