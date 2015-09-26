دو مدرسه در لامرد افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید، مدرسه شهید برزگر در مرکز لامرد و مدرسه ام لیلا در منطقه تجاری دهشیخ ظهر شنبه با حضور حمیدرضا آذری مدیر کل آموزش و پرورش استان فارس، دست نیان مدیرکل بهسازی و تجهیز مدارس فارس، عبدالرضا منصوری فرماندار لامرد و جمعی از فرهنگیان افتتاح شد.

مدیر کل بهسازی و تجهیز استان فارس در آیین افتتاح این دو مدرسه با تقدیر از مشارکت خیران در بازسازی مدارس اظهار داشت: خیران با ساخت مدارس دین خود را به شهدا و ایثارگران ادا کردند زیرا قدرت نمایی نطامی و تانک و هواپیما تمام شده و دوران دانایی حاکم است.

احمد دست نیان اضافه کرد: اگرپیشرفت های علمی دانشمندان کشور نبود ایران نمی توانست در مقابل قدرت های جهان روی یک میز بر سر مذاکره بنشیند.

وی خیران را رزمندگان خط مقدم جبهه امروز دانست و گفت: همه دانش آموزان فرزندان خیران هستند و مناعت طبع خیران و فرهنگ بالای آنان گره گشای نظام بوده و اقدامات آنان توسعه منطقه را رقم می زند.

ابراهیم صفری مدیر آموزش و پرورش لامرد با اشاره به اعتراض والدین دانش آموزان مدرسه 13آبان در هفته گذشته برای دوشیفته شدن مدرسه گفت: با توجه به اینکه سه مدرسه دیگر در لامرد در حال احداث است اما همچنان با کمبود مدرسه ابتدایی در شهرستان مواجهیم.

پس ازافتتاح و نواخته شدن زنگ مردسه به صورت نمادیدن در مدرسه شهید محمد برزگر مدیران و مسولان ضمن بازدید از دبستان توحید منطقه تجاری دهشیخ که توسط مردم این منطقه بهسازی شده است، دبستان ام لیلا در این منطقه را افتتاح کردند.

کار احداث ساختمان دبستان شهید برزگر در سال 91 توسط خیران با اعتباری بالغ بر یک میلیارد تومان توسط خیران لامرد آغاز شد و مابقی پروژه توسط اعتبارات ملی توسط دولت به مقدار یک میلیارد و 500میلیون تومان به صورت مشارکتی تکمیل شد.

این دبستان دارای 12 کلاس و تمامی تجهیزات آموزشی است.

دبستان ام لیلا نیز با اعتباری بیش از 500 میلیارد تومان به صورت مشارکتی با خیران و دولت با شش کلاس احداث شده است.

آسفالت کردن مدرسه و هوشمندسازی از مهمترین خواسته مدیر مدرسه و اولیا دانش آموزان از مدیرکل آموزش پرورش برای این دبستان بود.

لزوم غیر متمرکز شدن اختیارات مدیران در آموزش و پرورش

همچنین مدیرکل آموزش و پرورش استان فارس نیز در جلسه شورای مدیران و معاونان اجرایی لامرد بر افزایش اختیارات مدیران و غیرمتمرکز شدن آموزش و پرورش تاکید کرد.

حمیدرضا آذری اظهار داشت: بر اساس تجربه و مطالعات صورت گرفته هیچ راهی جز انتخاب مدیران خلاق پر تلاش در مدارس نداریم و مدرسه با یک مدیر عالم موفق خواهد شد.

وی ادامه داد: تاکنون نه تنها مشکلات آموزش و پرورش حل نشده بلکه این مشکلات در حال افزایش نیز هستند

آذری افزود: مدیران مدارس در حال تصمیم گیری هستند و این تصمیم گیری ها باید عالمانه و آگاهانه تر باشد و از همه اقشار یعنی معلمان، دانش آموزان و والدین مشورت گرفته شود.

وی تاکید کرد: به نیازهای معلم ها باید در مدرسه و توسط مدیر پاسخ داده شود و اجازه ندهیم که مشکلات آنان روی هم انباشته شود و این در صورتی است که مشکلات فعلی معلم ها در سطح وزارتخانه حل می شود و این مهم نیازمند وجود مدیران توانمند با قدرت اختیار زیاد در مدارس است.

مدیرکل آموزش و پرورش فارس افزود: آموزش و پرورش باید غیرمتمرکز و مدیران کم شود و افراد در سطح پایین کمتر و امورات و نیازهای معلم ها به جای وزارت خانه در مدرسه و توسط مدیر حل شود.

آذری در ادامه به ملاک های انتخاب مدیران اشاره کرد و گفت: دانش و آگاهی شرط اول یک مدیر است و اگر مدیر آگاه و عالم نباشد نمی تواند درست تصمیم بگیرد.

وی انعطاف پذیری، خلاقیت و مشارکت گرفتن را از دیگر ملاک های انتخاب مدیران دانست و تصریح کرد: مدیری موفق است که از همه پرسنل خود مشورت بگیرد و بدون خلاقیت نمی تواند مدرسه را مدیریت کند، مدیر با انعطاف پذیری متانسب با جایگاه افراد با آنان برخورد کند.

آذری متذکر شد‌: توصیه می کنم هیچ مدیر یا معلمی بیش از پنج سال در یک پست و کلاس نماند چرا که این مسئله موجب یکنواختی خواهد شد و مدیریت آموزش و پرورش باید نظارت های خود بر عملکرد مدیر و معلمان را بیشتر کند.

در پایان این جلسه نیز آذری به سوالات مدیران و معاونین مدارس شهرستان لامرد پاسخ داد.