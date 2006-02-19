درآمدهاي نفتي ايران در سال 2005 از مرز 44 ميليارد دلار گذشت

به گزارش خبرنگار اقتصادي "مهر" ، بيزينس مانيتورپيش ‌بيني كرد: ارزش درآمدهاي نفتي ايران در سال 2006 ميلادي به 44 ميليارد دلار خواهد رسيد.

بر اساس اين گزارش، پيش‌بيني مي‌شود در سال‌جاري ميلادي ايران به طور متوسط 4 ميليون بشكه در روز نفت توليد كند و بهاي نفت سبك صادراتي ايران به طور ميانگين 47.58 دلار باشد و اين در حالي است كه متوسط بهاي سبد اوپك 51.25 دلار تخمين زده مي‌شود.

بيزينس مانيتور پيش ‌بيني مي كند: ارزش درآمدهاي نفتي ايران در سال 2007 ميلادي به 47.92 ميليارد دلار افزايش يابد و سپس در سال2008 با كاهش بهاي نفت ايران به 41 دلار به 45.7 ميليارد دلار كاهش يابد.

بيزينس مانيتور براي سال 2009 بهاي متوسط نفت ايران را 37 دلار و ارزش درآمدهاي نفتي ايران را نيز 43.3 ميليارد دلار برآورد مي كند.

بر پايه همين گزارش، ارزش درآمدهاي نفتي ايران در سال 2010 نيز در سطح 43.3 ميليارد دلار باقي خواهد ماند.

اين گزارش حاكي است، درآمدهاي نفتي ايران طي سال هاي اخير با رشد دائمي همراه بوده است و از 22.9 ميليارد دلار در سال 2002 به 27.3 ميليارد دلار در سال 2003 و 36.8 ميليارد دلار در سال 2004 رسيده است.

بيزينس مانيتور همچنين بهاي سبد نفتي اوپك در سال جاري ميلادي را 51.25 دلار، در سال 2007 برابر با 50 دلار، در سال 2008 برابر با 45 دلار، و در سالهاي 2009 و 2010 برابر با 40 برآورد كرده است.