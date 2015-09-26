به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، تیم ملی فوتسال بانوان ایران امروز موفق شد با پیروزی برابر تیم ملی ژاپن به مقام قهرمانی آسیا دست یابد. پس از این قهرمانی کارلوس کی‌روش، سرمربی تیم ملی فوتبال ایران در پیامی کسب این عنوان را تبریک گفت.

در پیام کی‌روش آمده است: «قهرمانی بانوان فوتسالیست ایران در آسیا که امروز برای نخستین بار به دست آمد، نشان از توانایی بالای بانوان ایرانی است. این عملکرد خیره کننده نشان داد که با توجه بیشتر به استعدادهای فوتسال زنان در ایران می‌توان موفقیت‌های بیشتر را انتظار کشید. من هم همچون سایر هواداران پرشور فوتبال ایران از شنیدن خبر این موفقیت و قهرمانی به خود بالیدم و امیدوارم راهی که به تازگی در فوتسال ایران آغاز شده تداوم یابد تا شاهد موفقیتهایی در سطح جهان باشیم.»