به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل تبلیغات دفاعی وزارت دفاع، سردار حسین دهقان وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در نشست دبیران و کارشناسان کمیسیون های هیئت دولت که بمناسبت هفته دفاع مقدس در وزارت دفاع برگزار شد، طی سخنانی با ابراز تاسف از فاجعه هولناک منا و عرض تسلیت به خانواده های قربانیان این فاجعه گفت: حکام متکبر، جاه طلب، بی تجریه و بی توجه به وظیفه مهم مدیریت حج، که به جای خادم الحرمینی به یک دولت متجاوز که سرمایه مسلمانان را خرج تروریست ها می کند تبدیل شده است مسئول این فاجعه هولناک هستند.

وزیر دفاع با گرامی داشت هفته دفاع مقدس، اتحاد، انسجام، مدیریت تحول گرا، تدبیر، تعقل، برنامه ریزی هدفمند و شجاعت در اتخاذ تصمیم و اجرا را از درس های دفاع مقدس برشمرد و تصریح کرد : امروز امنیت و اقتدار جمهوری اسلامی ایران حاصل ایثار و مقاومت جانانه ای است که ملت ایران در هشت سال دفاع مقدس در مقابل نظام سلطه خلق کرده است.

وی کار برای خدا، اعتقاد و اعتماد به نصرت الهی را از تاثیرات فرهنگ دفاع مقدس برشمرد و افزود: با الهام از این فرهنگ متعالی، دولت خدمت گزار قادر خواهد بود اهداف برنامه های خود را به نحو شایسته ای تحقق بخشد.

سردار دهقان رمز کارآمدی دولت خدمت گزار و نقش آفرینی موثر در عرصه منطقه ای و بین المللی را انطباق و سازگار بودن اولویت های آن با خواست مردم و تلاش برای اقدامات همه جانبه، فراگیر، اساسی، ماندگار و تبدیل تهدیدات به فرصت ها در سایه رهنمودهای حکیمانه رهبر معظم انقلاب اسلامی دانست و افزود : کمیسیون های دولت در پیشبرد این روند می توانند نقش کلیدی و تعیین کننده ای را ایفا کنند.

وزیر دفاع با بیان اینکه دشمن با توسعه تنش، بی ثباتی و ایجاد فضای ناامن، در صدد انهدام توانمندی های انسانی، مادی و معنوی جهان اسلام، تقویت سلطه خود و دامنه نفوذ رژیم صهیونیستی است افزود: امروز جریان های تروریستی در عراق، سوریه، یمن و لبنان با حمایت آمریکا، اسرائیل و عربستان به جان ملتهای مسلمان افتاده اند که ثمره حضور این جریانها بی ثباتی، نسل کشی، آوارگی و جنگ و خون ریزی در منطقه است.

وی گفت: با بیداری و هوشیاری مسلمانان طرح های شرارت آمیز آنان همچون گذشته به شکست منجر خواهد شد و پیروزی از آن مقاومت است.

وزیر دفاع تاکید کرد: کمک به ثبات و امنیت منطقه برای جمهوری اسلامی ایران بسیار مهم است و برای دستیابی به این ثبات و امنیت، هرجا کمک و حمایت لازم باشد، نقش آفرینی می کند.

در ابتدای این نشست، حاجی میرزایی دبیر هیئت دولت از ایجاد فضای مناسب و ارتباط منظم و مستمر وزارت دفاع با هیئت دولت تشکر نمود و خواستار انتقال تجربیات وزارت دفاع به سایر مراکز و دستگاههای اجرایی شد.

وی تأکیدکرد: تقویت فرایند و اقدامات کارشناسی در دستگاههای اجرایی در تسهیل و اثربخشی مصوبات دولت بسیار مؤثر است.

در این نشست گزارشی از اقدامات انجام شده در وزارت دفاع به منظور ارتباط مستمر با دولت در جهت پشتیبانی از نیروهای مسلح و برنامه های دفاعی توسط سردار طلایی نیک معاون حقوقی و امور مجلس وزیر دفاع ارائه گردید.