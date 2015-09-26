به گزارش خبرگزاری مهر، روز پنجشنبه هفته گذشته انتشار خبر غیر قابل پیش‌بینی کشته و زخمی شدن هزاران نفر از حجاج بیت الله الحرام در منا، تمامی مسلمانان در سراسر جهان را شوکه کرد. هم اکنون می توان گفت که نقش «محمد بن سلمان» وزیر دفاع و ولیعهد دوم پادشاه سعودی در این فاجعه مسجّل شده است زیرا گفته می‌شود که وی به همراه کاروانی چندصد نفری برای رمی جمرات عازم منا شده بود و به همین دلیل نیروهای امنیتی تمامی راه ها برای تسهیل عبور وی به روی حجاج بستند؛ اقدامی که در نهایت منجر به فاجعه ای غیر قابل انتظار شد.

با وجود مصیبت وارده، مقامات سعودی نه تنها مسئولیت این فاجعه را بر عهده نگرفتند، بلکه در اقدامی عجیب عدم رعایت نظم از سوی حجاج را عامل وقوع این حادثه عنوان کردند؛ موضوعی که خشم کشورهای مسلمان را به دنبال داشت. در حال حاضر کشورهای اسلامی به دلیل بی کفایتی و بی لیاقتی سعودیها در اداره امور حج خواستار سپرده شدن مسئولیت این امر خطیر به دست سازمان همکاری های اسلامی هستند.

«محمد علی الحکیم» در بیان علت وقوع این فاجعه مرگبار به خبرنگار مهر گفت: این حادثه زمانی اتفاق افتاد که «محمد بن سلمان» وزیر دفاع و ولیعهد دوم ملک سلمان با همراهی ۲۰۰ محافظ و ۱۵۰ عنصر امنیتی بر خلاف مسیر حرکت هزاران نفر از حجاج به حرکت افتاده بود. بنابراین باید گفت که محمد بن سلمان عامل اصلی وقوع این فاجعه است.

وی ضمن انتقاد از مطلب منتشر شده در روزنامه «الشرق الاوسط» چاپ لندن مبنی بر اینکه ۳۰۰ نفر از حجاج ایرانی نظم انجام مناسک حج را رعایت نکردند، اظهار داشت: عربستان سعودی که حاضر به پذیرش مسئولیت خود در قبال فاجعه رخ داده نیست، سیاست فرار رو به جلو را پیش گرفته است. وی تأکید کرد: در حال حاضر بسیاری از کشورهای اسلامی خواستار مجازات عاملان این حادثه هستند.

مدیر خبرگزاری «النخل» با بیان اینکه حجاج در حادثه رخ داده هیچ تقصیری ندارند، گفت: عربستان سعودی مسئول اول و آخر این فاجعه مرگبار است و نمی توان حجاج را در این زمینه مقصر معرفی کرد. آل سعود قصد دارد نوعی ترس و وحشت را به جان کسانی بیاندازد که قصد انجام حج دارند.

وی با اشاره به روابط مستحکم میان مقامات آل سعود و رژیم صهیونیستی گفت: روابط عربستان سعودی و اسرائیل همواره مستحکم بوده و هست و این مسأله ای نیست که پنهانی باشد، بلکه به صورت علنی دو طرف روابط بسیار خوب و حسنه ای باهم دارند.

الحکیم با طرح این سؤال که معلوم نیست دوربین های امنیتی عربستان سعودی در لحظه وقوع حادثه کجا هستند، تأکید کرد: این سؤالی است که ذهن بسیاری از مردم را مشغول کرده است، مردم معتقدند که آل سعود مسئول اصلی این حادثه است و آن را به صورت عمدی انجام داده است.

وی با اشاره به اهمال مقامات سعودی در امدادرسانی به مجروحان حادثه منا گفت: بسیار تعجب برانگیز است که با گذشت چند ساعت از وقوع حادثه مقامات سعودی به فکر امدادرسانی به آسیب دیدگان افتادند.

وی همچنین با انتقاد از برخی اقدامات مقامات سعودی علیه حجاج آسیب دیده، تصریح کرد: جای سؤال دارد که چرا سعودیها به حجاج آسیب دیده اجازه تماس به خانواده های خود را نمی دادند. الحکیم با طرح این سؤال که با وجود گذشت دو روز از وقوع حادثه چرا تاکنون مفقودین پیدا نشده اند، اظهار داشت: این موضوع جای بسی تأمل داشته و نشان از بی کفایتی سعودیها دارد.

حکیم با بیان اینکه حتی کشورهایی که روابط خوبی با عربستان سعودی دارند، از حادثه رخ داده ابراز نارضایتی کرده اند، اظهار داشت: این مسأله می تواند مقدمه تشکیل یک کمیسیون مشترک برای سپردن امور حج به دست کشورهای مسلمان باشد. البته عربستان سعودی مخالفت قاطعانه خود با این مسأله را پیشتر اعلام کرده است.

وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه چقدر احتمال دارد این حادثه به صورت عمدی به وقوع پیوسته باشد، تصریح کرد: از عربستانی که کودکان دو ساله را در سوریه و عراق به خاک و خون می کشد، مردم یمن را به خاک و خون می کشد، سیاست های اسرائیل را در منطقه پیاده می کند، با تروریست ها در ارتباط دائم است، عمدی بودن این فاجعه بعید نیست.

الحکیم ضمن انتقاد از آمارهای کشته ها و زخمی ها در حادثه منا که توسط مقامات سعودی منتشر شده است، تصریح کرد: بالاخره اسامی کسانی که به حج رفتند در سازمان حج و زیارت ثبت شده است و سعودیها نمی توانند این مسأله را انکار کنند. وی ادامه داد: به عقیده بنده آل سعود در شرایط کنونی به دنبال بر هم زدن وحدت میان مسلمانان است.

وی با اشاره به مطالبه اصلی کشورهای اسلامی در شرایط کنونی، گفت: در حال حاضر بسیاری از کشورهای اسلامی از بی کفایتی آل سعود در اداره امور حج ناراضی هستند و تمام تلاش خود را به کار خواهند بست تا اداره این امر خطیر را به دست بگیرند.

وی در پاسخ به سؤالی درباره علت عدم پذیرش مسئولیت این حادثه توسط سعودیها، اظهار داشت: این مسأله مایه ننگ آل سعود است و تنها چیزی که در این زمینه می شود گفت این است که حادثه منا مرگ خاندان سعودی را بیش از پیش نزدک تر کرده است.

الحکیم در پایان سخنان خود بر لزوم وحدت کشورهای اسلامی برای مقابله با تهدیدات آل سعود علیه منطقه تأکید کرد.