سیدجلال ملکی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره جزئیات وقوع این حادثه دردناک گفت: ساعت ۱۵:۴۲ عصر امروز حادثه سقوط سنگ در میدان هروی، خیابان موسوی به سامانه ۱۲۵ اعلام شد و بلافاصله دو ایستگاه آتش‌نشانی برای امدادرسانی به مصدومان احتمالی به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: با حضور نجات‌گران آتش‌نشان در محل حادثه مشخص شد در یک پروژه ساختمانی بزرگ که ۶ طبقه منفی داشت در طبقه منهای ۵، تعدادی از کارگران مشغول کار بودند که به یکباره یک سنگ بزرگ یک‌ونیم تنی به دلیل نامعلومی از دیواره ساختمان جدا شده و سپس بر روی پای یک کارگر ۱۷ ساله ایرانی سقوط کرده است.

ملکی گفت: آتش‌نشانان با توجه به وخامت حال تنها مصدوم ماجرا، علاوه بر ایمن‌سازی و خارج کردن بقیه کارگران در محل حادثه با احتیاط کامل و با استفاده از تجهیزات ایمنی مناسب این سنگ سنگین را از روی پای کارگر جوان برداشته و وی را که در وضعیت بدی قرار داشت، تحویل عوامل اورژانس حاضر در محل حادثه دادند.

ملکی در ادامه با اشاره به اینکه عملیات امداد و نجات در ساعت ۱۶:۳۷ به پایان رسید، خاطرنشان کرد: کارشناسان علت‌یاب سازمان، علت وقوع این حادثه را بی‌احتیاطی کارگر ۱۷ ساله اعلام کرده اند.