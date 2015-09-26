به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه لبنانی النشره، «خالد الفالح» وزیر بهداشت عربستان سعودی در سخنانی به اشاره به آخرین آمار قربانیان فاجعه مرگبار منا، مدعی شد: کشته های این حادثه ۷۶۹ نفر و زخمی های آن ۹۳۴ نفر هستند!

بر اساس این گزارش، وی در این زمینه همچنین ادعا کرد: پس از دقایقی از وقوع حادثه ما به سرعت وارد عمل شده و نیروهای امدادرسانی را به منطقه وقوع آن اعزام کردیم.

اظهارات این مقام سعودی در حالی صورت می گیرد که بسیاری از رسانه ها شمار قربانیان حادثه منا را ۱۳۰۰ کشته و حدود ۲۰۰۰ زخمی اعلام کرده اند.