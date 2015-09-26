  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۴ مهر ۱۳۹۴، ۱۹:۱۶

وزیر بهداشت عربستان مدعی شد:

تعداد کشته‌های حادثه منا ۷۶۹ و زخمی‌ها ۹۳۴ نفر هستند!

تعداد کشته‌های حادثه منا ۷۶۹ و زخمی‌ها ۹۳۴ نفر هستند!

«خالد الفالح» وزیر بهداشت عربستان سعودی در سخنانی مدعی شد که شمار قربانیان فاجعه غمبار منا ۷۶۹ کشته و ۹۳۴ زخمی هستند!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه لبنانی النشره، «خالد الفالح» وزیر بهداشت عربستان سعودی در سخنانی به اشاره به آخرین آمار قربانیان فاجعه مرگبار منا، مدعی شد: کشته های این حادثه ۷۶۹ نفر و زخمی های آن ۹۳۴ نفر هستند!

بر اساس این گزارش، وی در این زمینه همچنین ادعا کرد: پس از دقایقی از وقوع حادثه ما به سرعت وارد عمل شده و نیروهای امدادرسانی را به منطقه وقوع آن اعزام کردیم.

اظهارات این مقام سعودی در حالی صورت می گیرد که بسیاری از رسانه ها شمار قربانیان حادثه منا را ۱۳۰۰ کشته و حدود ۲۰۰۰ زخمی اعلام کرده اند.

کد مطلب 2925102

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها