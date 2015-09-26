در دیدار «ظریف» و «کری» چه گذشت؟

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فاکس نیوز، «جان کری» وزیر امور خارجه آمریکا امروز در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد با «محمد جواد ظریف» همتای ایرانی خود دیدار و به خبرنگاران گفت که در هفته جاری درباره مسائلی که در راستای حل و فصل منازعات کنونی مفید خواهد بود، گفتگو می شود.

کری در ادامه گفت: من این هفته را به عنوان فرصتی مهم برای آن دسته از کشورهایی می دانم که می خواهند برخی از مشکلات دشوار در منطقه خاورمیانه را حل و فصل کنند.

وی بدون اشاره به حمایت های پیدا و پنهان آمریکا و برخی از کشورها از گروه های تروریستی مانند داعش در منطقه و جهان، ادامه داد: باید به صلح و حرکتی رو به جلو در سوریه و یمن در این منطقه دست یابیم و من بر این باورم که در این هفته فرصت هایی در این زمینه وجود خواهد داشت تا از طریق این بحث ها به پیشرفت هایی دست یابیم.

ظریف تمرکز مباحث در دیدار با کری را اجرای توافق هسته ای ۱۴ جولای عنوان کرد و در ادامه افزود: اوضاع منطقه و حوادث تلخ در عربستان سعودی در طول هفته گذشته فاجعه بار بوده و لازم است که ما به آن ها بپردازیم. ما این مسائل را در یک نشست مناسب بین المللی طرح موضوع و بررسی خواهیم کرد.