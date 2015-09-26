حجاج گلستانی در حادثه منا ۱۱ کشته و ۳۵ مفقودی داشتند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری گلستان، استاندار گلستان در جلسه فوق العاده شورای تامین استان اظهار کرد: ستاد پیگیری وضعیت حجاج گلستانی آسیب دیده در فاجعه «منا» از همان لحظات نخست در استان تشکیل و وضعیت حاجیان گلستانی از طریق مدیر کل حج و زیارت استان که در عربستان سعودی حضور دارد پیگیری شد.

حسن صادقلو ضمن تسلیت به خانواده جان باختگان و اعلام همدری با آنان و خانواده مجروجین و مفقودین در حادثه، تصریح کرد: ستادی که با مدیریت معاون سیاسی، امنیتی استاندار تشکیل شده طی سه روز گذشته با حضور در بین خانواده های داغدار و حادثه دیده تلاش می کند تسلی بخش دل آنان باشد.

وی افزود: تمامی دستگاه های مرتبط استان اعم از سازمان حج و زیارت، فرودگاه های استان، دانشگاه علوم پزشکی و فرمانداری ها آمادگی لازم برای اقدامات حمایتی را دارند.

استاندار گلستان با بیان اینکه برای ورود حاجیان به استان برنامه های ویژه ای را تدارک دیده ایم، یادآور شد: یقیناً با توجه به اینکه روحیه حاجیان آسیب جدی دیده باید مراسم استقبال، دلجویی و در ادامه تشییع و تدفین در خور شأنی انجام پذیرد.

معاون سازمان حج و زیارت استان گلستان همچنین در این جلسه گزارشی از آخرین وضعیت حادثه دیدگان گلستانی در مراسم حج ارائه کرد و گفت: از بین ۱۳۱ جان باخته ایرانی، ۱۱ نفر گلستانی هستند و در بین ۳۷۰ زائر مفقودی، ۳۵ نفر گلستانی هستند.

به گفته میرآییز ۹ نفر از جان باختگان گلستانی از کاروان های شهرستان گنبد و دو نفر از آنان به کاروان های شهرستان بندرترکمن تعلق دارند.

وی افزود: ۲۹ مفقودی از دو کاروان گنبدی، یک مفقودی از کاروان گرگان و پنج مفقودی از کاروان حاجیان بندرترکمن هستند.

همچنین در این جلسه دانشگاه علوم پزشکی آمادگی خود را برای رسیدگی به وضعیت مجروحان و ویزیت تمامی حاجیان گلستانی اعلام کرد و مدیر کل فرودگاه های استان نیز آمادگی خود را جهت حضور حجاج اعلام کرد.