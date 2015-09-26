سرافراز خواستار ایجاد رشته فیلمنامه نویسی در دانشگاه صداوسیما شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد سرافراز روز چهارشنبه اول مهر ماه با حضور در دانشگاه صدا وسیما پس از قرائت فاتحه بر مزار شهدای گمنام در جمع استادان حضور یافت و از آنان خواست برگزاری این نشست را مقدمه‌ بازتعریف و بازشناخت رسانه در دنیای امروز قرار دهند.

وی در سخنانی گفت: رسانه در دنیای سلطه با تسلط بر افكار، عقاید، احساسات و عواطف تك‌تك انسان‌ها اهدافش را دنبال می‌كند. اكنون دنیا به سمتی پیش رفته‌ است كه هر كس از ابزار رسانه‌ به درستی استفاده كند، می‌تواند بر دنیا تسلط یابد. که بخش عمده‌ای از این تسلط از طریق اینترنت محقق می‌شود و با تلفیق آن با برودكست و ابزارهای ماهواره‌ای این سلطه چند برابر می‌شود.

سر‌افراز با اشاره به اینكه اكنون مركز اینترنت در آمریكاست و این كشور برخلاف گذشته كه برخی ابزارهایش را بین شركایش تقسیم می‌كرد، مایل به اشتراك گذاشتن اینترنت با هیچ كشور و قدرت دیگری نیست، گفت: این كشور قدرت هسته‌ای‌ خود را با كشورهای همسو با خود تقسیم كرده تا بتواند با همراهانش جبهه‌ای برتر تشكیل دهد اما بستر اینترنت را با هیچ قدرتی سهیم نشده و هیچ كشوری تا كنون نتوانسته این ابزار قدرت او را تحدید كند تا جایی كه حتی كشورهای اروپایی هم به آن اعتراض كرده‌اند و كشوری مثل آلمان در صدد است كه برای آن چاره‌ای بیندیشد.

رییس رسانه ملی با بیان اینكه امروز ابزار داده‌های مركزی اینترنت در اختیار آمریكاست، گفت: قدم اول برای آن‌ها این است كه با این ابزار، علایق و احساسات را بشناسند و بدانند كه در فكر آدم‌ها چه می‌گذرد تا در مرحله بعد بر دنیا سلطه یابند. قدم دوم نیز در سلطه این است كه چگونه می‌توان بر این افكار نفوذ كرد و برآن تأثیر گذاشت و آن را مدیریت كرد.

صداوسیما با تعدد نیرو و مشكل تأمین بودجه برای نیروی انسانی مواجه است

وی یاد‌آور شد: با شناخت این تحولات باید دید جایگاه ما به‌ عنوان رسانه جمهوری اسلامی كجاست و چه باید كرد؟ باید بدانیم چگونه با چنین پدیده‌ای مواجه شویم، با آن چه كنیم و ضمن حفظ هویتمان بتوانیم از این ابزار بهره ببریم.

سرافراز با بیان اینكه شبكه‌های اجتماعی و محتوای آن‌ها بر لایه‌های زندگی مردم اثر می‌گذارد و تغییرات اساسی در آن ایجاد می‌كند، تأكید كرد: باید بدانیم در مقابل این پدیده چه باید كرد و دانشگاه می‌تواند در این راه نقشی تاریخی ایفا كند.

وی سپس درباره دانشگاه صداوسیما و رابطه‌‌اش با رسانه گفت: بنای دانشگاه از ابتدا بر آن بود كه برای سازمان، نیروی متخصص تربیت كند و این نیروی انسانی را دو نوع می‌توان تربیت كرد، یكی تربیت نیرویی كه صرفا كارمند شود و دیگری تربیت نیرویی كه تولید‌كننده باشد. اكنون سازمان صداوسیما با تعدد نیرو و مشكل تأمین بودجه برای نیروی انسانی مواجه است و وظیفه دانشگاه این است كه ضمن تربیت نیروهای متخصص، راهی برای داشتن سازمانی چابك و تخصصی بیابد.

ایجاد رشته‌های تخصصی چون فیلمنامه‌نویسی مجموعه‌های تلویزیونی در دانشگاه صداوسیما

سرافراز ایجاد رشته‌های تخصصی رسانه مانند رشته فیلمنامه‌نویسی برای مجموعه‌های تلویزیونی را در دانشگاه صداوسیما ضروری خواند و گفت: سریال‌ها بیش‌ترین اثرگذاری را دارند و مهم‌ترین اصل سریال، فیلمنامه آن است. مهم‌ترین ضعف ما در این زمینه نیز فیلمنامه نویسی است زیرا از نظر بازیگر و كارگردانی مشكلی نداریم.

وی ایجاد رشته‌‌هایی در زمینه رسانه‌های نوین و بازتعریف برخی رشته‌های دانشگاه نظیر صدابرداری را از دیگر نیازهای رسانه ملی برشمرد و بر لزوم تشكیل دوره‌های كارگاهی برای دانشجویان تاكید كرد.

سرافراز ادامه داد: دانشجوی دانشگاه صداوسیما باید احساس كند در آینده یك تولید‌‌كننده است و وارد بازار كار می‌شود. دانشگاه باید به سمتی پیش برود كه نیروهایی حرفه‌ای تربیت كند.

وی در خصوص موضوعات تحقیقی پایان نامه ها در دانشگاه صداوسیما اظهار کرد: این موضوعات باید بین دانشگاه و تولید رسانه پیوند ایجاد كند و لذا دانشگاه باید بررسی كند كه چه‌طور می‌توان به‌ شكل تشكیلاتی این پیوند را برقرار‌كرد تا از نتیجه پژوهش‌های دانشگاهی در مسیر افزایش كیفی تولید بهره برد.

وی در پایان ابراز امیدواری كرد كه دانشگاه به اتاق فكری كاربردی برای صداوسیما بدل شود و پاسخ سوال‌های اساسی درباره رسانه، كاركرد، نقش و جایگاه آن و چگونگی بهره‌بردن از این ابزار در دنیای امروز را برای پیشبرد اهداف رسانه ملی بیابد.

در ابتدای این نشست علی اصغر غلامرضایی رییس دانشگاه صداوسیما توضیحاتی درخصوص دانشكده‌های مختلف بیان كرد و با اشاره به روند فعالیت‌های علمی استادان در رشته‌های مختلف گفت: این دانشگاه از قابلیت‌های خوبی درحوزه دانش رسانه برخوردار است كه می‌تواند بازوی علمی رسانه باشد.

در ادامه جلسه برخی از روسای دانشكده‌ها و استادان دانشگاه به طرح موضوعات مختلف پرداختند و مسائلی همچون برنامه‌ریزی برای آموزش، تئوری پردازی بومی در حوزه رسانه توسط دانشگاه صداوسیما، تغذیه علمی- پژوهشی شوراهای راهبردی سازمان توسط دانشگاه، تربیت نیروی انسانی كارآمد، تحلیل و ارزیابی عملكرد برنامه‌ها در دانشگاه، برگزاری دوره برای تمام ساختارهای تولید برنامه و ارتباط مستمر سازمان با دانشگاه به بحث گذاشته شد.