«کاسترو» خواستار لغو تحریم های آمریکا علیه کوبا شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، «رائول کاسترو» رئیس جمهور کوبا در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد لغو تحریم های اقتصادی آمریکا را خواستار شد.

وی در این سخنرانی تحریم های آمریکا را مهمترین منع رشد این کشور دانست.

کاسترو گفت : تحریم های اقتصادی، تجاری و مالی علیه کوبا بیش از نیم قرن است که ادامه دارد و خساراتی را ایجاد کرده و مردم کوبا را دچار محرومیت کرده است.

وی همچنین گفت تحریم های آمریکا به منافع شهروندان و شرکت های آمریکایی نیز آسیب می رساند.

قرار است رئیس جمهور کوبا یکبار دیگر روز دوشنبه و چند ساعت بعد از سخنرانی باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی کند.